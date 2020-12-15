AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" çağrısına ilişkin olarak, "Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" açıklamasını yaptı.

NTV canlı yayınında konuşan Kurtulmuş, "Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. HDP'ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" dedi.

"Yaptırım kararını siyaseten kabul etmek mümkün değil"

ABD'nin yaptırım kararının tek taraflı bir karar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak" diye konuştu.

Bu tür yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmeye yardımcı olacağını kaydeden Kurtulmuş, "Kötü komşu adamı ev sahibi yapar" yorumunu yaptı.

"S-400'leri laf olsun diye almadık"

Hükûmetin S-400'lere karşı tutumuna da değinen Kurtulmuş,"Bizim buradaki tavrımız açık. Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık. Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

"ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez"

Kurtulmuş'un açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Bu adımların rasyonel olmadığını ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD'li siyasetçiler biliyorlardır. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez" ifadelerini kullandı.

"Hükûmetimiz tam zamanında gerekli paketi açıkladı"

"İnsanların işini sürdürebilmesi için şimdiye kadar 600 milyar lira ekonomik destek verdik. Üretim kayıpları olabilir ama ayakta kalmalarını sağlayacak destekleri verebilmek önemli. Türkiye'nin orta direğinin ayakta kalması için destekler verildi. Yardıma ihtiyacı olan kişilere gerekli destekler verildi. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ekonomiye destek sağlayacak desteklerin verileceği de açıklandı. Türkiye küçük de olsa artı büyüme ile yılı tamamlayacak. Gelecek yılın ilk 3 ayında ise Türkiye ekonomisi önemli bir çıkış yakalayacak. Önümüzdeki 3 ay hayati bir süreç. Hükûmetimiz tam zamanında gerekli paketi açıkladı.

"Sadece hükûmetin tedbirleriyle olmaz"

Dengeye bakarak ilerliyoruz. Vatandaş olarak tedbirlere riayet etmeliyiz. tedbirlerin sıkılaşmasını zorunlu kılmayacak şekilde hareket etmeliyiz. İnsanlar partiler yapıyorlar, kahvelerde oyun oynuyorlar. vatandaşlarımızdan ricamız tedbirlere uymalarıdır. Tek başına hükümetin tedbirleriyle olmaz. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak. Türkiye'de sıfırlasanız bile dünyada sıfırlanmadığı sürece devam edebilir."