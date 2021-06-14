Bahçeli'nin danışmanı Çiçek, Cumhuriyet gazetesini hedef aldı: Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin sesidir, nefesidir, yuvasıdır!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>MHP Genel Başkanı <strong>Devlet Bahçeli</strong>'nin danışmanı <strong>Yıldıray Çiçek</strong>, Cumhuriyet gazetesini hedef aldı. </p>\n<p>Çiçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda<em>, "Cumhuriyet gazetesi Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin sesidir, nefesidir, yuvasıdır</em>!" ifadesini kullandı.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/06/1623659534178-ekran-resmi-2021-06-14-11.31" alt width="660" height="151" /></p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN |<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/mhp-nin-hedefinde-yine-gazeteciler-var-cumhuriyet-sozcu-ve-karar-gazetelerinin-ulkucu-hareketle-ilgili-surdurdugu-yayin-politikasi-sartlanmis-sapsalligin-daniskasi,958798" target="_blank" rel="noopener"> MHP’nin hedefinde yine gazeteciler var: “Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinin ülkücü hareketle ilgili sürdürdüğü yayın politikası, şartlanmış şapşallığın daniskası”</a></strong></p>\n<p class="p2"><strong>TIKLAYIN | </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/bahceli-bu-kez-ahmet-sik-i-hedef-gosterdi-mhp-nin-hedef-gosterdigi-kimler-saldiriya-ugramisti,957623" target="_blank" rel="noopener"><strong>Bahçeli bu kez Ahmet Şık’ı hedef gösterdi; MHP’nin hedef gösterdiği kimler saldırıya uğramıştı?</strong></a></p>\n<p class="p2"> </p>\n</body>\n</html>