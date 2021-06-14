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Medya

Bahçeli'nin danışmanı Çiçek, Cumhuriyet gazetesini hedef aldı: Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin sesidir, nefesidir, yuvasıdır!

Yıldıray Çiçek

14 Haziran 2021 11:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Cumhuriyet gazetesini hedef aldı. 

Çiçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet gazetesi Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin sesidir, nefesidir, yuvasıdır!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | MHP’nin hedefinde yine gazeteciler var: “Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinin ülkücü hareketle ilgili sürdürdüğü yayın politikası, şartlanmış şapşallığın daniskası”

TIKLAYIN |  Bahçeli bu kez Ahmet Şık’ı hedef gösterdi; MHP’nin hedef gösterdiği kimler saldırıya uğramıştı?

 

MHP Genel BaşkanıDevlet BahçeliCumhuriyethedefaldı
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