MHP’nin hedefinde yine gazeteciler var: “Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinin ülkücü hareketle ilgili sürdürdüğü yayın politikası, şartlanmış şapşallığın daniskası”

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazeteleri hedef aldı. Özdemir, “Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinin ülkücü hareketle ilgili sürdürdüğü yayın politikası, şartlanmış şapşallığın daniskası” düşüncesini dile getirdi.

Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Ülkücü Hareket’i tarafı olmadığı olaylarla ilişkilendirme gayretine girenlerin aynı maksatla bugün de rezil isnatlarda bulunmaları kendi karanlık suret ve maksatlarını gizleyemeyecektir. MHP üzerinden gündemde yer edinme çabalarına fırsat tanımayız. Ülkü Ocakları, Türk Gençliği’nin eğitim ve kültürel yaşantısına katkı sağlamak amacıyla bilhassa son günlerde her çevre nazarında örnek olarak gösterilen projeleriyle öne çıkarken, “terörist sevici olduğu anlaşılan” bir siyasi parti tarafından hedef alınması manidardır. Dahası Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinin de aynı gelişme üzerinden Milliyetçi Ülkücü Hareket’le ilgili sürdürdüğü yayın politikası, şartlanmış şapşallığın daniskasıdır. Bu saplantılı ruh hali aynı zamanda malum medyanın kimlerin dümen suyuna gittiğini de gösteriyor." ifadesini kullandı.

Özdemir şunları kaydetti:

"Kirli amaç ve ellerin Türk gençliği için başarılı ve gayretli çalışmalar yürüten Ülkü Ocakları’na uzanmasına müsade etmeyiz. Serokluk payesi boynuna asılı olanların sabıkası kabarık temsilcileri üzerinden sürdürmek istedikleri eylemler boş, kokuşmuş ve miladı dolmuş oyunlardır."

Özdemir daha önce de HaberTürk TV programcıları Ebru Baki ve Bülent Aydemir'i, Sözcü gazetesid yazarı Emin Çölaşan'ı hedef almıştı.