Bahçeli bu kez Ahmet Şık’ı hedef gösterdi; MHP’nin hedef gösterdiği kimler saldırıya uğramıştı?

T24 Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında bir televizyon kanalında ifade ettikleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili, gazeteci Ahmet Şık'ı hedef gösterdi. Bahçeli'nin Ahmet Şık'ı hedef göstermesinin ardından MHP'nin hedef gösterdiği isimlerin saldırıya uğraması yeniden gündeme geldi.

Bahçeli, Hazirana 2018’de gazetelere "İftira, İtham, İsnat" başlığı ile verdiği ilanda bazı gazetecilerin isimlerini açık vererek hedef gösterdi.

Bahçeli'nin hedef gösterdiği isimler

Uğur Dündar (Sözcü), Yılmaz Özdil (Sözcü), Rahmi Turan (Sözcü), Emin Çölaşan (Sözcü), Necati Doğru (Sözcü), Soner Yalçın (Sözcü), Namık Kemal Zeybek (Anayurt), Birgül Ayman Güler (Aydınlık), İsmet Özçelik (Aydınlık), Mehmet Yuva (Aydınlık), Oktay Ekşi (Aydınlık), Oktay Yıldırım (Aydınlık), Rafet Ballı (Aydınlık), Rıza Zelyut (Aydınlık), Sabahattin Önkibar (Aydınlık), Ahmet İnsel (Cumhuriyet), Ali Sirmen (Cumhuriyet), Aslı Aydıntaşbaş (Cumhuriyet), Aydın Engin (Cumhuriyet), Erdem Gül (Cumhuriyet), Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet), Kadri Gürsel (Cumhuriyet), Orhan Bursalı (Cumhuriyet), Özgür Mumcu (Cumhuriyet), Öcal Uluç (Gözlem), Nagehan Alçı (Habertürk), Nihal Bengisu Karaca (Habertürk), Oray Eğin (Habertürk), Sevilay Yılman (Habertürk), Abdulkadir Selvi (Hürriyet), Ahmet Hakan (Hürriyet), İsmail Saymaz (Hürriyet), Taha Akyol (Hürriyet), Etyen Mahçupyan (Karar), Mehmet Ocaktan (Karar), Can Ataklı (Korkusuz), Hüsnü Mahalli (Korkusuz), Ümit Zileli (Korkusuz), Mehmet Tezkan (Milliyet), Hıncal Uluç (Sabah), Hilal Kaplan (Sabah), Melih Altınok (Sabah), Nuh Albayrak (Star), Adnan İslamoğulları (Türkiye'de Yeniçağ), Agah Oktay Güner (Türkiye'de Yeniçağ), Ahmet Gürsoy (Türkiye'de Yeniçağ), Ahmet Takan (Türkiye'de Yeniçağ), Arslan Bulut (Türkiye'de Yeniçağ), Burhan Ayeri (Türkiye'de Yeniçağ), Orhan Uğuroğlu (Türkiye'de Yeniçağ), Yavuz Selim Demirağ (Türkiye'de Yeniçağ), Güngör Mengi (Vatan), Kemal Öztürk (Yenişafak), Hakan Bayrakçı (SONAR), Bekir Ağırdır (KON-DA), Özer Sancar (METROPOL), Faruk Acar (ANDY-AR), Murat Gezici (GEZİCİ) İbrahim Uslu (ANAR), Gürkan Hacir (CNN Türk), Murat Sarı (KONSENSÜS), Mehmet Murat Pösteki (ORC), Mehmet Ali Kulat (MAK), Ahmet Kasım Han (Kadir Has Üniversitesi), Doç. Dr. Barış Doster (Marmara Üniversitesi), Tanju Tosun (Ege Üniversitesi), Şaban Sevinç (Halk TV), İsmail Dükel (Halk TV), İsmail Küçükkaya (Fox TV), Fatih Portakal (Fox TV).

Kimler saldırıya uğradı?

Bahçeli’nin söz konusu ilanının ardından 2019'da Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ Türkiyem TV’de katıldığı bir televizyon programı sonrasında saldırıya uğradı.

Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar ise aynı yıl İstanbul’daki evinin yakınlarında saldırıya uğradı. Darp edilen Önkibar, hastanede tedavi gördü. Gözaltına alınan saldırganlar daha sonra serbest bırakıldı.

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, 2019 yılında evinin önünde beyzbol sopalı bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

2019'un son saldırısı yeniçağ Gazetesi azarı Murat İde'ye yönelik oldu. Aynı zamanda İyi Parti Basın Danışmanı da olan İde de bir televizyon programı çıkışında saldırıya uğradı.

Aynı günlerde SONAR Araştırma şirketinin başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la yaşadığı tartışmadan bir süre sonra saldırıya uğradı.

Iğdır Haber gazetesinin sahibi Metin Işık, 30 Kasım 2019'da MHP Milletvekili Yaşar Karadağ hakkındaki eleştirel yazıları sonrası Ülkü Ocakları üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından darbedilmişti.

Antalya’da gazetecilik yapan İdris Özyol, 15 Mayıs 2019'da çalıştığı gazetenin önünde saldırıya uğramıştı. Özyol, saldırganların yakalandığını, saldırganlardan birinin MHP'nin Muratpaşa ilçe başkanının şoförü olduğunu açıklamıştı

2021 yılında Yeniçağ yazarı ve Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu da evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Hastanede bir süre tedavi gören Uğurluoğlu'na yönelik saldırı da cezasız kaldı.

13 Ocak 2021'de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP’li Semih Yalçın tarafından hedef gösterildi. Yalçın’ın sıralı mesajlarından iki gün sonra Özdağ, Uğuroğlu ile aynı gün sokak ortasında linç edildi. Saldırganlar kısa sürede serbest kaldı.

MHP lideri Bahçeli 18 Ocak 2021'de , "ABD’deki Başkan değişimiyle eşzamanlı olarak, Serok ve partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil, alçak bir planın mahsulüdür" ifadeleriyle hedef aldığı Karar yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'a, "kiralık köşe yazarları" dedi.

MHP Genel başkan yardımcısı Semih Yalçın 4 Mart’ta gazeteci Levent Gültekin’i hedef aldı. Yalçın, Gültekin’e “Türk düşmanı, azınlık ırkçısı” ifadelerini kullandı. Gültekin dört gün sonra Bakırköy Meydanı’nda kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.