Bahçeli: Kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, "Mesleğini icra ederken hiç kimseye mihnet ve minnet etmeyen, kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyor; başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medya demokrasinin ana halkalarından birisi, gazeteciler ise doğru bilgiyi, tarafsız yorumla, vatandaşlarımıza direkt ulaştırmakla sorumlu meslek mensuplarıdır. Sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir." düşüncesini dile getirdi.

Bahçeli, gazetecilerin isimlerini vererek hedef göstermesi gündeme gelmiş ve eleştirilmişti.

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