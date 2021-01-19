TGC'den Bahçeli'ye tepki: Gazetecileri hedef göstermekten vazgeçin

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu siyasetçilerin gazetecileri hedef gösteren söylemlerinin demokratik bir ülkede kabul edilemez olduğunu belirterek “Bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz” uyarısını yaptı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u hedef göstermesinin ardından, "Demokratik bir ülkede kabul edilemez olan bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz. Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterebildiği, hakaret ve tehdit etme özgürlüğünü rahatlıkla kullanabildikleri bu ortamda gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla hemen bırakılmaktadır. Türkiye’de haberin serbest dolaşımının yeniden sağlanması ve siyasetçilerin üsluplarına dikkat ederek toplumu birbirine düşürmekten vazgeçmeleri gereğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“2021 yılının Ocak ayını bitirmeden siyasetçiler tarafından hedef gösterilen meslektaşlarımızın darp edildiğini gözlemliyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ saldırıya uğradıktan sonra, Özdağ’ın demecine köşe yazısında yer veren üyemiz Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu da evinin önünde saldırıya uğramıştır. Saldırganlar yakalanmışlar ama bir gün sonra serbest bırakılmışlardır.
Bu olayın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ve Karar Gazetesi’nden üyemiz Taha Akyol ile gazeteciler Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ı hedef göstermiştir.
Demokratik bir ülkede kabul edilemez olan bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz
Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterebildiği, hakaret ve tehdit etme özgürlüğünü rahatlıkla kullanabildikleri bu ortamda gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla hemen bırakılmaktadır. Türkiye’de haberin serbest dolaşımının yeniden sağlanması ve siyasetçilerin üsluplarına dikkat ederek toplumu birbirine düşürmekten vazgeçmeleri gereğine inanıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak iç barış sağlanmadan ülkede huzurun, ekonominin, düzelmesinin olanaksız olduğuna inanıyoruz.
Her siyasi görüşten öldürülen 66 gazetecinin isminin ve fotoğrafının bulunduğu TGC Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne yenilerinin eklenmemesi, siyasetçilerin sorumlu davranmasıyla yakından ilişkilidir.
İktidara ve tüm siyasetçilere gazetecileri hedef göstermekten vazgeçerek barışı, demokrasiyi geliştirmeye, ekonomiyi düze çıkarmaya davet ediyoruz. Meslektaşlarımıza saldıranlarla, azmettirenlerin bulunmasını istemeye devam ediyoruz."
Ne olmuştu?
Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasının ardından yaptığı ilk açıklamasında şunları söylemişti:
Nerede gazeteci kılıklı bir marjinal örgüt sevdalısı varsa, nerede terör ve bölücü meraklısı bir soytarı görülüyorsa hepsi bir olmuş, bir araya gelmiş MHP’ye çamur atıyor. Ne gam ne tasa, biz bunların alayına yeteriz, topunun tezgahını inançla bozarız.
MHP; sokağı bilir, hasmı bilir, haini bilir, tuzak ve tertipleri bilir ve tanır. Ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret etmek terörizmin lügatinden beslenenlerin harcıdır. Aynı zamanda bühtandır, komplodur.
Sırtımızdan kurban kestirmeyiz. Fikir ve siyaset varlığımızı sorgulamaya çalışan icazetli, iradesiz, ilkesiz, karambolden güç devşirmeye uğraşan zehirli emellere de Allah’ın izniyle göz yummayız. Kim nerede düşmüşse oradan kalksın, kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın.
Serok Ahmet’in gündemde olduğu her dönemde Türkiye’de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP’yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır.
ABD’deki Başkan değişimiyle eşzamanlı olarak, Serok ve partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil, alçak bir planın mahsulüdür. Serok Ahmet boşuna uğraşmasın, pis oyunları, birilerinin gözüne girme sinsilikleri maya tutmaz.
Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir.
Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır.
TIKLAYIN | Bahçeli, Karar yazarlarının adını verdi: Ülkücüleri saldırılarla ilişkilendirmek komplodur; kiralık köşe yazarları MHP'yi hafife almasınlar
TIKLAYIN - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, saldırıdan iki gün önce attığı Selçuk Özdağ tweetleri tartışılıyor: Gevşek, dönek, müptezel, bukalemun...
TIKLAYIN | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!