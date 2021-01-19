TGC'den Bahçeli'ye tepki: Gazetecileri hedef göstermekten vazgeçin

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu siyasetçilerin gazetecileri hedef gösteren söylemlerinin demokratik bir ülkede kabul edilemez olduğunu belirterek “Bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz” uyarısını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u hedef göstermesinin ardından, "Demokratik bir ülkede kabul edilemez olan bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz. Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterebildiği, hakaret ve tehdit etme özgürlüğünü rahatlıkla kullanabildikleri bu ortamda gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla hemen bırakılmaktadır. Türkiye’de haberin serbest dolaşımının yeniden sağlanması ve siyasetçilerin üsluplarına dikkat ederek toplumu birbirine düşürmekten vazgeçmeleri gereğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

“2021 yılının Ocak ayını bitirmeden siyasetçiler tarafından hedef gösterilen meslektaşlarımızın darp edildiğini gözlemliyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ saldırıya uğradıktan sonra, Özdağ’ın demecine köşe yazısında yer veren üyemiz Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu da evinin önünde saldırıya uğramıştır. Saldırganlar yakalanmışlar ama bir gün sonra serbest bırakılmışlardır.

Bu olayın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ve Karar Gazetesi’nden üyemiz Taha Akyol ile gazeteciler Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ı hedef göstermiştir.

Demokratik bir ülkede kabul edilemez olan bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz

Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterebildiği, hakaret ve tehdit etme özgürlüğünü rahatlıkla kullanabildikleri bu ortamda gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla hemen bırakılmaktadır. Türkiye’de haberin serbest dolaşımının yeniden sağlanması ve siyasetçilerin üsluplarına dikkat ederek toplumu birbirine düşürmekten vazgeçmeleri gereğine inanıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak iç barış sağlanmadan ülkede huzurun, ekonominin, düzelmesinin olanaksız olduğuna inanıyoruz.

Her siyasi görüşten öldürülen 66 gazetecinin isminin ve fotoğrafının bulunduğu TGC Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne yenilerinin eklenmemesi, siyasetçilerin sorumlu davranmasıyla yakından ilişkilidir.

İktidara ve tüm siyasetçilere gazetecileri hedef göstermekten vazgeçerek barışı, demokrasiyi geliştirmeye, ekonomiyi düze çıkarmaya davet ediyoruz. Meslektaşlarımıza saldıranlarla, azmettirenlerin bulunmasını istemeye devam ediyoruz."