Bahçeli: Kaldırın şu TRT mikrofonunu

Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Osmaniye'yi ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basına açıklama yapacağı sırada masaya bırakılan kanal ve haber ajanslarının mikrofonları arasında TRT'nin mikrofonunu görünce "Kaldırın şu TRT'nin mikrofonunu" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine TRT muhabiri mikrofonu alarak dışarı çıktı.

TRT muhabirinin dışarı çıkmasının ardından konuşmasına başlayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Acımız çok büyük. Osmaniye'miz çok sayıda şehit veren bir ilimiz olarak dikkat çekmektedir. Osmaniyeli şehit ailelerimiz çok sabırlı ve soğukkanlı. Aileler olsun, yakınları olsun çok büyük sabır ve soğukkanlılıkla karşılamaktadır ve inşallah gün gelecek tüm bunların hesabı sorulacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah bundan sonrasını vermesin. Dernek Başkanımız Durmuş Bey çok rahat bizi arayabilirsiniz. Osmaniye'deki teşkilatımızı ve belediye başkanımızı hem de Ankara'da beni arayabilirsiniz. Şehit ailelerimizin sorunlarını, şehitlerimizin kalan evlatlarının her türlü eğitimi ve sorunları konusunda da yardımcı olabileceğimizi bilmenizi istiyorum."