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Bahçeli: HDP'lilerin yargı önüne çıkarılmaları doğru ve meşrudur

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 9 HDP milletvekili gece yarısı gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmışlardı

05 Kasım 2016 20:28

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 9 HDP milletvekilinin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli "HDP’lilerin yargı önüne çıkarılmaları doğru, yerinde ve meşru bir karardır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle: 

"Türkiye'ye düşmanca saldıran, her gün şehadetlere neden olan bölücü terör örgütü PKK'ya güzellemeler yapıp sürekli destekleyen HDP'lilerin yargı önüne çıkarılmaları doğru, yerinde ve meşru bir karardır. Bundan hiç kimse rahatsız olmamalı, olan varsa da öncelikle kendi niyet ve fıtratını sorgulamalıdır."

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