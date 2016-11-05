HDP: IŞİD'in bombalı minibüsü taksiyle çarpışmasa, Yüksekdağ ve Önder'in tutulduğu komplekse ulaşacaktı

HDP Diyarbakır'daki patlamayla ilgili basın açıklaması yaptı. Diyarbakır Valiliği'nin "PKK üstlendi" açıklamasına rağmen HDP, Reuters Haber Ajansı'nın da duyurduğu gibi saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Basın açıklamasında saldırının gerçekleştirildiği komplekste HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in gözaltında tutulduğu belirtildi.

Basın açıklamasında "Basına yansıdığı üzere bomba yüklü minibüs, yolda bir ticari taksiyle çarpışmıştır. Minibüs durmayıp yoluna devam edince, taksi onu kovalayıp yolunu kesmiştir. Aracından inen taksi şoförü minibüste bomba olduğunu görünce 'Bomba var' diye bağırarak kaçmış, tanık anlatımlarına göre patlama da bu esnada olmuştur. Yani bomba yüklü minibüs hedefine ulaşamadan patlamıştır. Şayet taksi ile minibüs çarpışması olmasa, bombalı minibüs hedefine ulaşacaktı" ifadesi kullanıldı.

Önceki gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de, Diyarbakır'da düzenlenen saldırıyla ilgili ciddi bir iddiada bulundu. Pir, Diyarbakır Valiliği'nin PKK'nın üstlendiğini ileri sürdüğü, Reuters'in ise IŞİD'i gösterdiği saldırının HDP milletvekillerine yönelik olduğunu iddiasında bulundu. Diyarbakır'da 24 gündür gözaltında olan DBP Çüngüş İlçe Eş Başkanı Recai Altay'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak "IŞİD saldırıyı o karakola hukuksuzca tutulan HDP'lilere yaptı" ifadesini kullanan Pir, "Figen Yüksekdağ ve Sırrı Süreya Önder kıl payı kurtuldu. Selahattin Demirtaş, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve ben saldırıdan biraz önce çıkarılmıştık" dedi.

HDP'nin basın açıklaması şöyle:

Diyarbakır'da dün (4 Kasım Cuma) meydana gelen saldırıya ilişkin bilginize sunarız:

IŞİD'in dün sabah saat 08:00 sularında saldırı düzenlediği yer daha önce polis okulu olan, ancak on yıldan fazladır Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün ek hizmet binası olarak kullanılan, merkez Bağlar ilçesinde bulunan, içinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün de yer aldığı bir kaç binadan oluşan bir komplekstir.

Evlerinden alınarak Diyarbakır'a getirilen Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile milletvekillerimiz Gülser Yıldırım, Nursel Aydoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Ziya Pir'in mahkemeye çıkarılmadan önce burada bekletilmişlerdir.

Bu komplekste yer alan spor salonunda da, daha önce alınan Diyarbakır ve ilçelerinin HDP ve DBP'li il-ilçe eşbaşkanları ve üyeleri tutulmaktadır. Hatırlanacağı üzere bu kişilerle ilgili Demirtaş 19 Ekim 2016'da, Diyarbakır il binamızda bir basın toplantısı düzenlemişti. Nitekim dün meydana gelen saldırı sonucu, burada tutulan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Çüngüş İlçe Eşbaşkanı Recai Altay da yaşamını yitirmiştir.

Sabah 08:00'de meydana gelen saldırıdan yaklaşık iki saat kadar önce, Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır milletvekilimiz Ziya Pir mahkemeye götürülmek üzere oradan birlikte çıkarılmıştır.

Bombalı saldırı olduğu sırada, söz konusu komplekste Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ ve Ankara milletvekilimiz Sırrı Süreyya Önder tutuluyordu.

Basına yansıdığı üzere bomba yüklü minibüs, yolda bir ticari taksiyle çarpışmıştır. Minibüs durmayıp yoluna devam edince, taksi onu kovalayıp yolunu kesmiştir. Aracından inen taksi şoförü minibüste bomba olduğunu görünce "Bomba var" diye bağırarak kaçmış, tanık anlatımlarına göre patlama da bu esnada olmuştur. Yani bomba yüklü minibüs hedefine ulaşamadan patlamıştır. Şayet taksi ile minibüs çarpışması olmasa, bombalı minibüs hedefine ulaşacaktı.

Bütün bu gerçekleri bilmesine rağmen Diyarbakır Valiliği failler ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı, açıkça yalan beyanda bulunmaktadır. Bir takım 'medya' organları da, IŞİD'in bu saldırısı üzerinden partimizi ve alınan eş genel başkanlarımızı ile milletvekillerimizi hedef göstermeye devam etmektedir.

Daha yıkıcı olması planlandığı açık olan ancak amacına ulaşamamış bu bombalı saldırıya ilişkin tüm gerçekler açığa çıkarılmalıdır.

Halkların Demokratik Partisi

Basın Bürosu

5 Kasım 2016