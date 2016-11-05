Cumhuriyet gazetesine yürümek isteyen HDP'lilere Şişli'de polis müdahalesi

HDP'lilerin tutuklanmasını protesto için Şişli'de bir araya gelen ve Cumhuriyet gazetesine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. TOMA'dan sıkılan tazyikli su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası eylemciler ara sokaklara kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Özgür Altuncu ve Yüksel Koç'un haberine göre, HDP milletvekillerine yönelik operasyonları protesto eden yaklaşık 200 kişilik grup, Şişli Camii önünde toplandı. Basın açıklaması yapan grup, ardından Cumhuriyet gazetesine yürümek istedi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi. Polisin müdahalesiyle grup üyeleri ara sokaklara kaçarak dağıldı. Şişli sokaklarında zaman zaman polisle göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.