Müezzinoğlu'ndan HDP açıklaması: Cumhurbaşkanımız da cezaevinde yattı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ararlarından eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP’li dokuz milletvekilinin tutuklanmasını “Ayrıcalıkları ne bu arkadaşların? Cumhurbaşkanımız da cezaevinde yattı. Kararlar içinize sinmese de herkes hukukun gereğine uyacak” sözleriyle değerlendirdi.

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Habertürk'te yer alan habere göre, eş genel başkanlar Yüksekdağ ve Demirtaş dahil HDP’li 12 vekil, sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmış; Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan tutuklanmış, Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Siyasetçinin örnek olması gerekir"

Bursa’da partisinin milletvekilleri ve partililerle Müezzinoğlu, HDP’li vekillerin hukukun gereği olarak ifadeye çağrıldığını ve yargılama süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Bakan şöyle devam etti: “Sayın Bahçeli, Baykal, Kılıçdaroğlu gitti, ifade verdi. Ayrıcalıkları ne bu arkadaşlarımızın? Önce herkes hukukun üstünlüğünü kabul edecek, ona saygı duyacak. Bu anlamda siyasetçiye düşen görev bir basamak daha öndedir. Çünkü örnek olması gerekir. Milletin önünde, milletin değerlerine, devletin kurallarına, hukuka saygı anlamında da siyasetçinin örnek olması gerekir. O anlamda örnek siyasetçiler de esasında vardır. Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, 1994 yılında büyükşehir belediye başkanı seçildi, şiir okudu diye cezaevine girdi. Gitti ifade verdi, hüküm de giydi cezaevinde de yattı. Neticede hukuk devleti. Kararlar içinize sinse de sinmese de herkes hukukun gereğine uyacak.”