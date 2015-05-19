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Bahçeli: HDP, olayın faillerini MHP'liler dışında aramalıdır

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi, Serok Ahmet, İmralı canisi ve HDP koalisyonu var'

19 Mayıs 2015 00:36

HDP’nin Adana ve Mersin’deki il teşkilatlarına yapılan saldırılarla ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’liler muhatabımız değildir. HDP, olayın faillerini MHP’liler dışında aramalıdır" dedi.

Devlet Bahçeli, NTV -  Star ortak yayınında soruları yanıtladı.

HDP’nin Adana ve Mersin il binalarına yapılan saldırıya ilişkin, "MHP prensip açısından seçimlerin barış içinde geçmesini istemektedir. Ancak seçimleri gölgelemek isteyenler, bazı provokasyon olayları ile Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar. HDP’liler muhatabımız değildir. HDP, olayın faillerini MHP’liler dışında aramalıdır. MHP, oy tahmininde bulunmaktadır. Anket yaptırmamaktayız ancak bir ilkemiz vardır" diye konuştu.

Bahçeli, "Gizli sinsi bir koalisyon Türkiye’de zaten vardı. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Serok Ahmet, İmralı canisi ve HDP koalisyonu var" dedi.

 

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