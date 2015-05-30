Bahçeli: Gerçekler ortaya çıktı, MİT TIR’ları AKP'nin elinde patladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet gazetesinin ortaya çıkardığı MİT TIR'larındaki silah sevkiyatına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MİT TIR'larının Adana'da durdurulmasını aylarca 'ihanet' olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, “Şimdi tüm gerçekler fotoğraflı bir şekilde ortaya çıkmıştır. MİT TIR'larının içinde bir şehri tümden havaya uçuracak silah ve mühimmat olduğu açıklığa kavuşmuştur. ‘MİT TIR’ları AKP'nin elinde patlamıştır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt Saat Kulesi Meydanı'nda partililere hitap etti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Hükümetine yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli'nin konuşması sık sık, “Devletin başına devlet gelecekö sloganları ile kesildi. MHP lideri, 9 gün sonra ya huzur ya da hüsranın kazanacağını ifade ederek, öYa zillet ya da millet kazanacak. Ya Türkiye kazanacak, ya da milliyetsizler istikbalimizi karartacak. Başka bir seçenek kalmamıştır. Artık sinsi oyunlar bitmelidir. Artık rezalet serüvenleri kapanmalıdır. Artık ihanetin perdesi yırtılıp atılmalıdır. Bayburtlunun beklemeye tahammülü kalmamıştır. Oyalanacak vakit yoktur. Tehdit çok yakındır. Tehlike her köşededir. Zulüm her yerdedir. Zorba kontrol ve denetimden çıkmıştırö diye konuştu.

MİT Tır'ları ile ilgili olarak medyada çıkan haberlerin Türkiye'nin ne hallere düştüğünün göstergesi olduğunu ifade eden Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “19 Ocak 2014 tarihinde alınan bir ihbar üzerine Adana'da MİT Tır'ları Cumhuriyet Savcılığı tarafından durdurulmuştu. Erdoğan aylarca buna 'ihanet' dedi. Aylarca savcının ve askerin meşru ve hukuki tutumunu düşmanlık olarak gösterdi .Davutoğlu da Erdoğan'dan aldığı talimat ve buyruklar doğrultusunda aynı tavır içinde oldu. AKP hükümetinin tüm mensupları ağız birliği ederek Tır'larda ilaç olduğunu söylediler. Milli güvenliği ve devlet sırrını bahane gösterdiler.

‘İşini yapan jandarma hapse atıldı’

Türkmenlere yardım götürüldüğü yalanını söylediler. TIR' larda silah olduğu iddialarını sürekli reddettiler. Savcı ve askerler hakkında soruşturmalar açıldı. Hatta yalnızca görevlerini yapan Jandarma personeli cezaevine atıldı. Savcıya hayatı zindan edildi. Şimdi tüm gerçekler fotoğraflı bir şekilde ortaya çıkmıştır. MİT Tır'larının içinde bir şehri tümden havaya uçuracak silah ve mühimmat olduğu açıklığa kavuşmuştur. AKP'li bir genel başkan yardımcısının bu silahların Özgür Suriye ordusuna gönderildiğini itiraf etmesine rağmen, üzerinde kimseler durmamıştır. Erdoğan Türkiye'yi böyle bir açmaz ve çukura nasıl sürüklemiştir? Hükümet, komşu coğrafyalardaki kanlı boğuşmaya hangi yasal ve ahlaki mazeretlere dayanarak silah sevkiyatı yapmıştır?

2002'den önce piyade tüfeği yapamadığımız kuyruklu yalanını devamlı dillendiren Davutoğlu kimlerin silahını, hangi mihraklar adına ve hangi terörist gruplara gönderilmesine suç ortaklığı yapmıştır? Komşu coğrafyalardaki iç savaşa taraf olan, teröristleri, isyancıları ahlaksızca silahlandıran Erdoğan ve Davutoğlu vatana, millete ve devlete ihanet etmiş olmayacak mıdır? Erdoğan 1,5 yıldır Türk milletini kandırmıştır. Davutoğlu 1,5 yıldır gerçekleri çarpıtmış, teröristleri silahlandırmıştır. AKP'li bakanlar 1,5 yıldır Bayburt'a yalan söylemiş ve çevremizde işlenen cinayetleri azmettirmişlerdir. Demokratik ve medeni bir ülkede, MİT Tırlarıyla ilgili yaşanan benzeri bir felaket tablosundan sonra hiçbir hükümet ayakta kalamayacaktır.”

‘Erdoğan hangi yetkiyle silah sevkiyatı yapmıştır?’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin mafyalaştığını, çeteleştiğini ve meşruiyetini yitirdiğini söyledi. AKP'nin silah kaçakçılarının, silah tüccarlarının, kan döken, can alan teröristlerin aparatı haline geldiğini belirten Bahçeli, “Bu utanç verici durum Türkiye'yi uluslararası toplumda suçlu ve mahcup durumuna düşürecektir. Bayburt'tan soruyorum; Erdoğan hangi yetkiyle eli kanlı gruplara silah sevkiyatı yapmış, ne gibi çıkarlar elde etmiştir? Barzani'ye, PKK'ya, PYD'ye ağır silahlar verilmiş midir? Davutoğlu'nun yaptık dediği piyade silahları kimlerin elindedir, hangi hasımları öldürmektedir? AKP, siyasi namusu varsa bu soruları aydınlatmalıdır. Hiç kimse Türk milletini aldatamayacak, aldatmaya da hakkı olmayacaktır” dedi.

‘MİT TIR’ları AKP'nin elinde patlamıştır’

AK Partiye yüklenerek konuşmasını sürdüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Tırlarının AKP'nin elinde patladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“MİT Tır'larından Erdoğan'ın, Davutoğlu'nun şiddet, dehşet ve vahşet planları çıkmıştır. Bayburtlu bunun hesabını sormalıdır. Bayburtlu, teröristlere silah temin eden, İsrail ve küresel cinayet mekanizmasının yararına olacak gizli kapaklı projelerin kapanına kısılan AKP'ye yaptıklarının bedelini ödetmelidir. Buna var mısınız? AKP'ye dersini verecek misiniz? Bu yalancı, iki yüzlü ve güvenilmez kaos ve kriz partisini sandıkta yıkacak mısınız? Türkiye böyle bir iktidar görmemiştir. Türk milleti hiç bu tür bir karaborsa siyasetine rastlamamıştır. Yalan bunlardadır. İnkar bunlardadır. Riyakarlık bunlardadır. Talan bunlardadır. Yağma bunlardadır. Allah'la aldatma bunların mesleğidir. Gıybet ve iftira bunların geçim kapısıdır. Devlet Bahçeli konuşmasının ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.