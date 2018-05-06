MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen Gülen cemaatinin 24 Haziran'daki seçimlere müdahalede bulunabileceğine yönelik uyarılarını sürdürdü. Daha önce, “Kafamı karıştıran bir konu var. Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi falan adayın etrafında toplayın der ise ne olur?” şeklinde konuşan Bahçeli, "FETÖ ile mücadeleyi savsaklandırmak, sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var" dedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, "FETÖ'nün seçmen desteği var mı?" diye soran MHP lideri, "Milletimizi uyarıyoruz. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak için bir tezgah mı söz konusu? FETÖ ile mücadeleyi savsaklandırmak, sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var. 1 Kasım seçimlerinde FETÖ'cü bağımsız adaylara 249 bin 67 oy verildi" ifadelerini kullandı.

"Kafamı karıştıran bir konu var"

Bahçeli, daha önce de isim vermeden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruda bulunduğunu hatırlatarak şunları söylemişti:

“Kafamı karıştıran bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuç üzerinden bahsedilemez hale geldi. Nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETO darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim konu şu; ana muhalefet partisinden 15 vekilin geçtiği partinin başkanı, ısrarla 100 bin imzayla aday olacağım diyor. FETO darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, FETO'nun seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar, hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor.

Eğer FETO'yla mücadele ediliyorsa, bu mücadele yapılırken hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa, acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi falan adayın etrafında toplayın der ise ne olur? Bunları çok yönlü düşünmek lazım. Bunları da tartışılsın diye söylüyorum. Benimki düşüncedir efendim.”