CHP'den Bahçeli'nin 100 bin imza için FETÖ imasına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen Fethullah Gülen cemaatini kastederek “Kafamı karıştıran bir konu var. Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi falan adayın etrafında toplayın der ise ne olur?” açıklamalarında bulunmasına CHP’den ilk tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100 000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz” ifadelerini kullandı.