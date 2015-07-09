Bahçeli: Fanus çatlarsa tarihsel süreklilik kopar; Türk-İslam asırlarının kutlu hatıraları buharlaşır

Gazeteci Ahmet Hakan'ın koalisyon görüşmelerinde AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na neler söyleyeceği hakkındaki sorularını yanıtlarken, "Recep Tayyip Erdoğan Saray'dan çıkıp Çankaya fanusunun içine girmelidir" cevabını veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kullandığı ifadelere kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama getirdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamalara orucun önemine dikkat çekerek başlayan Devlet Bahçeli, "Ruhumuzun fanusunda özenle muhafaza ettiğimiz ve üzerine titrediğimiz milli ahlak ve değerlerimiz geçmişin müjdesi, geleceğin mukaddimesidir" ifadelerini kullandı. Daha sonrasında, "fanus" kelimesini Ahmet Hakan'a verdiği röportajda da kullandığını ve konu hakkında çarpıtmaya gidenler olduğunu hatırlatan MHP Genel Başkanı, açıklamalarına şöyle devam etti: