T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli: Fanus çatlarsa tarihsel süreklilik kopar; Türk-İslam asırlarının kutlu hatıraları buharlaşır

MHP Genel Başkanı'nın 'fanus' açıklamaları devam ediyor

11 Temmuz 2015 00:24

Gazeteci Ahmet Hakan'ın koalisyon görüşmelerinde AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na neler söyleyeceği hakkındaki sorularını yanıtlarken, "Recep Tayyip Erdoğan Saray'dan çıkıp Çankaya fanusunun içine girmelidir" cevabını veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kullandığı ifadelere kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama getirdi. 

Twitter hesabından yaptığı açıklamalara orucun önemine dikkat çekerek başlayan Devlet Bahçeli, "Ruhumuzun fanusunda özenle muhafaza ettiğimiz ve üzerine titrediğimiz milli ahlak ve değerlerimiz geçmişin müjdesi, geleceğin mukaddimesidir" ifadelerini kullandı. Daha sonrasında, "fanus" kelimesini Ahmet Hakan'a verdiği röportajda da kullandığını ve konu hakkında çarpıtmaya gidenler olduğunu hatırlatan MHP Genel Başkanı, açıklamalarına şöyle devam etti:

ETİKETLER

mhp genel başkanıdevlet bahçeliak sarayi anayasal sınırlarrecep tayyip erdoğanfanus
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-07-11T00:24:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/bahceli-fanus-catlarsa-tarihsel-sureklilik-kopar-turk-islam-asirlarinin-kutlu-hatiralari-buharlasir,302519","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/bahceli-fanus-catlarsa-tarihsel-sureklilik-kopar-turk-islam-asirlarinin-kutlu-hatiralari-buharlasir,302519"}]

İlgili Haberler

Ahmet Hakan: Bahçeli, 'Çinli, Koreli, ne farkı var' derken şaka yapıyordu, çay fotoğrafı eski, oruçluydu

'Kâğıt üstündeki yazıya yansımayınca, herkes olayı fazlasıyla ciddiye aldı'

Ahmet Hakan'dan 'Bahçeli çay içti mi?' diye soran gazetecilere: Aynı refleksi 17 Aralık'ta niye göstermediniz?

Bahçeli'nin elindeki çay bardağı, oruç tartışmalarını beraberinde getirmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24