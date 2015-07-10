Ahmet Hakan'dan 'Bahçeli çay içti mi?' diye soran gazetecilere: Aynı refleksi 17 Aralık'ta niye göstermediniz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisini arayıp MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin verdiği söyleşi sırasında çay içip içmediğini soran gazetecilere, “Devlet Bahçeli'nin niyetli olup olmadığı konusunda gösterilen bu müthiş gazetecilik refleksi, ayakkabı kutuları ortaya saçılırken, Reza arkadaş, çikolata kutusuna dolarları yerleştirirken, Muammer Bey ‘Senin önüne yatarım Reza’ derken, vin iki yüz elli beş kişinin bir yıllık asgari ücretine bedel kol saati, bakan bileğini süslerken, deveyi hamuduyla götürenlere dair bin türlü gizli bilgi oluk oluk akarken nereye gitmişti acaba?” diye sordu.

Ahmet Hakan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’yle yaptığı söyleşideki “çay detayı” kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Hürriyet gazetesinde Bahçeli’nin elindeki çay bardağı fotoşoplanarak yok edilmiş, ancak internet sitesinde fotoğraf orijinal haliyle yer almıştı. Bahçeli’nin bu fotoğrafı, ramazan olması nedeniyle MHP liderinin oruç tutup tutmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Ahmet Hakan, daha sonra yaptığı açıklamada, fotoğrafın arşivden alındığını ve Bahçeli’nin oruçlu olduğu için söyleşinin yapıldığı gün çay içmediğini söylemişti.

Ahmet Hakan, bugünkü (10 Temmuz 2015) köşesinde söyleşinin yayımlanmasının ardından gazeteciler tarafından telefonla arandığını yazdı. Ahmet Hakan, kendisini arayan gazetecilerin Bahçeli’nin oruçlu olup olmadığını sorduklarını belirtti.

Kendisini arayan gazetecilere tepki gösteren Ahmet Hakan, “Devlet Bahçeli'nin niyetli olup olmadığı konusunda gösterilen bu müthiş gazetecilik refleksi, ayakkabı kutuları ortaya saçılırken, Reza arkadaş, çikolata kutusuna dolarları yerleştirirken, Muammer Bey ‘Senin önüne yatarım Reza’ derken, vin iki yüz elli beş kişinin bir yıllık asgari ücretine bedel kol saati, bakan bileğini süslerken, deveyi hamuduyla götürenlere dair bin türlü gizli bilgi oluk oluk akarken nereye gitmişti acaba?” diye sordu.