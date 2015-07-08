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Politika

Bahçeli: İkisi de çekik göz; Çinli ile Koreliyi nasıl ayırt edeceksin

'Bozkurt işareti ile Heavy Metal işareti birbirine çok benziyor'

Ülkücü bir grup Sultanahmet&#39;te Çinli zannedip Güney Koreli vatandaşlara böyle saldırmışlardı.

08 Temmuz 2015 10:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Sultanahmet'te Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından Doğu Türkistan'daki Müslümanlara destek olmak için yapılan yürüyüşten sonra Çinli sanıp Güney Korelilere yönelik yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Koreli ile Çinliyi ayırt edecek özellik nedir? Çekik göz... Baktı ki ikisi de çekik göz... Fark eder mi efendim?" dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan (8 Temmuz 2015) Bahçeli'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

 

'Koreli ile Çinliyi nasıl ayırt edeceksin’

 

Çin'in Uygur Türklerine baskısı ülkücüler tarafından protesto ediliyor.

Devlet Bahçeli: Bizim ülkücü gençliğimiz Çin'deki zulme karşı hassastır. Demokratik haklarını kullanabilmeleri gerekir. Bu sorunu kamuoyuna mal etmek, uluslararası arenaya doğru yönlendirmek açısından bu eylemler faydalıdır.

*

Ama Çin lokantalarına saldırılar oldu. Bunlar çok eleştirildi?

Devlet Bahçeli: Bu tür eylemleri başka amaçlara taşıyan provokasyon olayları çok yaygındır. Televizyonlarda anlattım: Bozkurt işareti ile Heavy Metal işareti birbirine çok benziyor. Küçük bir farklılık var arada. Lokantadaki bir kişiyle bizim ne alakamız var? Ama iki-üç insanı yönlendirip provokasyon yapmak kolay.

*

Çinli ile Koreliyi ayırt edememe durumu da oldu. Sultanahmet'te Çinli diye Koreli turistleri kovalayanlar oldu.

Devlet Bahçeli: Bunlar genç çocuklar. Birisi sürükler, bunlar da arkasından gidebilir. Hem Koreli ile Çinliyi ayırt edecek özellik nedir? Çekik göz... Baktı ki ikisi de çekik göz... Fark eder mi efendim?

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Yapmasalar daha iyi olmaz mı?

Devlet Bahçeli: Ama oluyor efendim. Gidiyor cama taş atıyor, başka şey yapıyor.

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