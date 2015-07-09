Ahmet Hakan: Bahçeli, 'Çinli, Koreli, ne farkı var' derken şaka yapıyordu, çay fotoğrafı eski, oruçluydu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın MHP Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı röportajda Bahçeli'nin elinde çay bardağı olan fotoğraf yer alıyordu. Dün yayımlanan röportajın fotoğrafıyla ilgili yapılan yorumlara Hakan, "Bu fotoğraf bir arşiv fotoğrafıdır. Bir ay önce (11 Haziran'da) Bahçeli'nin Hürriyet Ankara bürosunu ziyareti esnasında Rıza Özel tarafından çekilmiştir. Bahçeli ile bizim görüşmemiz ise 6 Temmuz saat 17.00'de gerçekleşti. Görüşmemizde Bahçeli niyetli olduğu için çay içmemiştir. Bu fotoğraf üzerinden tezvirat yapanlar her açıdan utanmalıdır" yanıtını verdi.

"Koreli ile Çinliyi ayırt edecek özellik nedir? İkisi de çekik göz" sözleri için herkesin Bahçeli'ye yüklendiğini belirten Ahmet Hakan şunları söyledi:

"'Çinli ve Koreli... Çekik göz... Ne farkı var' derken,

-Gülümsüyordu.

-Espri yapıyordu.

-Olayla dalga geçiyordu.

-Abartılmaması gerektiğini vurgulamak istiyordu.

-Olaya tamamen mizahi yaklaşıyordu" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Havuz televizyonuna yorumcu tavsiyeleri" başlığıyla yayımlanan 09 Temmuz 2015 tarihli yazısı şöyle devam ediyor:

Vurguları, mimikleri, gülümsemesi, alay ettiğini belli eden yüz ifadeleri falan...

Kâğıt üstündeki yazıya yansımayınca...

Herkes olayı fazlasıyla ciddiye aldı.

Kısacası...

O bir şakaydı.

Fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi...

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