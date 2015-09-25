Bahçeli: Esed'den Esad'a geçiş var, ABD ne düşünüyorsa Cumhurbaşkanı da onu düşünüyor zaten

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'de Esed'li bir geçiş gibi bir şey olabilir" sözlerini değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Esad'dan Esed'e, şimdi Esed'den Esad'a dönüş vardır. İzleyip göreecğiz. Amerika ne düşünüyorsa cumhurbaşkanı da onu düşünüyor zaten" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Devlet Bahçeli burada gündem dair açıklamalar yaparak sorulara cevap verdi.

Bahçeli'nin açıklamaları özetle şöyle:

Cizre'de birçok mahallede sandıklar kurulamayacak. Siz nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye'de 20 Temmuz’dan bu yana çok şiddetli bölücü terör olaylarıyla milletimiz muhatap olmaktadır. Bu süreç içerisinde bir iktidar zorlaması için koalisyon şartlarını öne alarak istikrarlı bir oluşumu gerçekleştirme anlayışı reddedilmiş ve Türkiye’nin seçimlere gitmesi için, başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere siyasi iktidar her türlü oyunu tuzağı kurmaya çalışmışlardır.

Geçici bir hükümet vardır. Seçimi istikrar ve güven çerisinde sürdürmeleri mümkün gözükmemektedir. Sayın cumhurbaşkanı her zaman yanlış konuşuyor, yanlış yönlendirme yapıyor.

Geçmiş seçimlerde 400 rakamı üzerine yoğunlaşan sayın cumhurbaşkanı, şimdi 550 milli ve yerli, ne demekse o, milletvekillerine talip oluyor.

Ama bir de görüyoruz ki 8 günden bu yana Cizre’de silahlı kuvvetlerimiz emniyet güçlerimiz, Cizre halkıyla karşı karşıyla gelmiş olan PKK terör örgütünün orayı işgal etmesi anlayışına son verebilecek bazı tedbirlerin gelişmesiyle birlikte üç mahalle kurtarılmış ve Türkiye cumhuriyeti devletinin kontrolü altında faaliyetlerini sürdürülebilecek

Ne idüğü belirsiz bir hakim, nereye bağlıdır, kimden talimat almıştır, kime hizmet etmektedir bunun da özel olarak araştırılmak istenen bir kişi, Cizre'nin üç mahallesinde seçimlerinde yapılamayacağı fikrinden hareketle sandıkları diğer mahallelere taşıma ihaneti içerisine girmiş böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümranlık hakkı olduğu bir alan PKK'ya terk edilmiştir.

Sayın cumhurbaşkanı diğer yerlerde de buna benzer gelişmelerin olabileceğini söylüyor. Sandıkları taşıma değil birleştirme diyor. Oslo'dan bu yana gizli görüşmelerden var olan, demokratik cumhuriyet, federal bağımsız Kürdistan çizgisini devam ettirebilecek bir gafleti hala devam ettiriyor. Bunu lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz.

Türkiye'de 9 seçmenin bulunduğu yerde sandık kurulacaksa kurulmalı, ve seçimler gerçekleştirilmelidir.

Suriye konusunda tavır değişikliği var. Esad'la devam edilebileceği yönünde...

Esad'dan Esed'e, şimdi Esed'den Esad'a dönüş vardır. İzleyip göreecğiz. Amerika ne düşünüyorsa cumhurbaşkanı da onu düşünüyor zaten.