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Politika

Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrana 'içki' denmez

Mili içki tartışmasına MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı

29 Nisan 2013 20:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyp Erdoğan'ın "milli içkimiz ayrandır" sözlerine "Ayran Anadolu'da halkımızın katık diye nitelendirdiği, ekmeğinin yanında boğazını yumuşattığı bir tabii içecektir. Bunu içki kavramı ile izah etmesi bir başka yanlışlıktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı'nda bir alışveriş merkezinin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "MHP'nin İşçi Partisi'nin yedeği haline geldiği" açıklamasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sayın Başbakanımız, son aylarda özellikle de bu çözüm sürecine girildiği günden itibaren dengesini kaybetmiş, ağzından çıkanı kulağı duymaz hale gelmiştir. Şimdi Abdullah Öcalan'ı siyaseten öne çıkartmıştır. Silivri'de tutuklu bulunan bir başka siyasi parti genel başkanının tutukluluğunu ortadan kaldıracağı yerde, onun etrafında muhalefeti toplamanın da mantıki hiçbir izahı yoktur. Bu İşçi Partisi hayranlığı nereden başladı? Öcalan'dan sonra Perinçek hayranlığına mı düştü, onu bilemiyoruz tabii."

 


'MHP'nin Çözüm Komisyonu'na üye vermesi mümkün değil'

 

Bahçeli, Erdoğan'ın "akil adamlara karşı yapılan saldırıların sorumlusunun bir avuç MHP'li olduğuna" ilişkin açıklamasının hatırlatılınca, bunun iyi tetkik edilmesini istedi. Bahçeli, "Devletin tüm imkanları kendisinde. Halkın tepkisini saptırmasın" dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in çözüm komisyonu ile ilgili yazısının ulaşıp ulaşmadığı sorusunu yanıtlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Böyle bir yazı henüz gelmedi. Gelse de nezaketen gönderilmiş bir yazıdır. MHP'nin çözüm komisyonu ile ilgili tavrı çok nettir. İmralı canisinin önermiş olduğu çözüm komisyonu veyahut bir başka adıyla hakikatler komisyonuna MHP'nin katılması, üye vermesi, kabul etmesi mümkün değildir."

 

'Başbakan'ın ayranı içki kavramı ile izah etmesi yanlıştır'

 

Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "milli içkimiz ayrandır" sözlerinin sorulması üzerine, "Ayran Anadolu'da halkımızın katık diye nitelendirdiği, ekmeğinin yanında boğazını yumuşattığı bir tabii içecektir. Bunu içki kavramı ile izah etmesi bir başka yanlışlıktır" diye konuştu.

Bahçeli'ye katıldığı açılış töreninde, kumdan bir portresi ile Devlet Can Çelik isimli çocuk tarafından da üzerinde kurt resmi bulunan eski 5 lira hediye edildi.

 

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