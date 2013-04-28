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Kültür-Sanat

Murat Cemcir'den Başbakan Erdoğan'a 'ayran' göndermesi

Cemcir: Çok heyecanlıyız, bu akşam ödülü 70'lik ayranla kutlayacağız. Ben sek severim o yüzden yoğurt yiyeceğim

28 Nisan 2013 16:58

4. Antalya Televizyon Ödülleri töreninde en iyi erkek komedi dizisi ödülünü paylaşan Ahmet Kural ve Murat Cemcir ödülü alıren Başbakan Erdoğan'ın "Milli içkimiz ayrandır" sözüne gönderme yaptı. Cemcir, "Çok heyecanlıyız, Bu akşam ödülü 70'lik ayranla kutlayacağız." dedi.

4. Antalya Televizyon Ödülleri kapsamında ’İşler Güçler’ dizisi ekibi Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz, Şinasi Yurtsever, Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Antalya Televizyon Ödülleri’nde aynı zamanda ’En İyi Sezon Komedi Dizisi’ dalında aday olan dizinin ekibine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversitenin hukuk fakültesi konferans salonu tıklım tıklım doldu.


'Ayran içmiyoruz, kımız içiyoruz'


Üniversite öğrencilerinin soru- cevaplarıyla ilerleyen söyleşide Murat Cemcir’in "O zaman ayran içmiyoruz kımız içiyoruz" demesi ve Sadi Celil Cengiz için yaptığı "Akil bir insan o" göndermeleri dikkat çekti.


'70'lik ayranla kutlayacağız'


Konferansın ardından Televizyon Ödülleri törenine katılan İşler Güçler dizinin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir en iyi erkek komedi dizisi ödülünü paylaştılar. Murat Cemcir, ödülü aldığı sırada, "Çok heyecanlıyız, Bu akşam ödülü 70'lik ayranla kutlayacağız. Ben sek severim o yüzden yoğurt yiyeceğim" sözleriyle 'milli içki' açıklamasına bir göndermede daha bulundu.

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