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Politika

Bahçeli, Davutoğlu’na yol gösterdi: Önce CHP ile koalisyon kurmayı deneyin olmazsa erken seçim olur

AKP-MHP görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü

15 Temmuz 2015 00:27

Hülya Karabağlı

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü. AKP kanadı yanlarında çikolata ile geldi. MHP kanadının gümüş bir tabak hediye ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Bahçeli, kapısını çalan Davutoğlu’na, “Önce CHP ile koalisyon kurmayı deneyin olmazsa erken seçim olur” dedi. Bahçeli’nin Başbakan'a, “Artık çözüm süreci bitmiştir. Bundan sonra terörü çözme süreci başlamıştır” dediği öğrenildi. Davutoğlu'nun, MHP ile yürütülecek koalisyon görüşmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'i koordinatör olarak görevlendirdiği bildirildi.

Meclis’te MHP Grubu'nun bulunduğu kattaki görüşmede medyadan daha fazla koruma ordusunun yer alması dikkat çekti. Davutoğlu'na Faruk Çelik, AKP’den Haluk İpek, Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Antalya Milletvekili Lütfi Elvan ve Ankara Milletvekili Ertan Aydın; Bahçeli'ye ise Grup Başkanvekili Oktay VuralKenan Tanrıkulu ve Semih Yalçın, İsmet Büyükataman ile Mustafa Kalaycı eşlik etti. Kalayca, geçtiğimiz yasama döneminde TBMM MİT Komisyonu’nda üye olarak görev yapmıştı.

 

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