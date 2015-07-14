Bahçeli'nin resti sonrası koalisyonda ibre CHP'ye döndü

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun iki gün üst üste, CHP ve MHP liderleri ile yaptığı koalisyon görüşmelerinin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "hükümet ortaklığı kurmak istemiyoruz" resti ile ibre AKP-CHP koalisyonuna döndü.

CHP ile AKP arasında dün gerçekleşen görüşmenin ardından, her iki taraf da "görüşmelerin süreceği" açıklamasını yapmışlardı. Bunun üzerine, AKP tabanının MHP'yle bir koalisyona daha sıcak baktığı çerçevesinde, gözler AKP'nin MHP ile yapacağı koalisyon görüşmesine dönmüştü.

Ancak Davutoğlu, MHP ile görüşmeden sonra ise, MHP Lideri Bahçeli'nin "herhangi bir koalisyon içinde olmama pozisyonunu teyid ettiğini" söyledi.

MHP'nin bu kadar net bir şekilde pozisyon ortaya koyması üzerine ise, Ankara kulislerinde "koalisyonda ibre CHP'ye döndü" yorumları ağırlık kazandı.

Davutoğlu: Siyasetçiler pozisyonları gözden geçirme ihtiyacı duyabilir

Davutoğlu, MHP'nin "koalisyon içinde yer almama tutumunu teyid ettiğini" vurgularken, yine de kapıyı tam olarak kapatmadı.

MHP ile görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, öncelikle her iki partinin de teması kesmeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, "siyasetin hiçbir hesaba sığmayan yönü var. ülke menfaati söz konusu olunca, herkes daha önceki pozisyonlarını gözden geçirebilir" sözleriyle de Davutoğlu, ilerde yeniden MHP ile hükümet konusunda görüşme olabileceğinin altını çizdi.

'Erken seçim' demedi

Davutoğlu'nun, MHP'nin kesin tutumuna rağmen, açıklamalarında hiç "erken seçim" dememesi de dikkat çekti. AK Parti Lideri, "Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılaycak bir hükümet yapısı ortaya çıkana kadar bütün partilerle aynı anlayışla görüşmeye devam edeceğiz" diye konuştu.