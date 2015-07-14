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Bahçeli'den AKP ile görüşme sonrası ilk açıklama

MHP lideri Bahçeli'nin açıkladığı 4 şartı görüşmede de tekrarladığı öğrenildi

14 Temmuz 2015 18:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında ilk değerlendirmeyi yaptı. Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'e konuşan Bahçeli, “Sizlerle sohbetimizde ne söylüyorsak aynısını Sayın Davutoğlu’na da söyledik” dedi. Zeyrek, Bahçeli'nin bu mesajını, "Davutoğlu'na 'önce CHP ve HDP ile koalisyonu deneyin' dedi" olarak yorumladı.

Edinilen bilgiye göre Bahçeli, açıkladığı 4 şartı görüşmede tekrarladı. Ak Parti’nin, öncelikle CHP ve MHP ile koalisyon kurmaya çalışmasını öneren Bahçeli’nin, bunun olmaması durumunda üzerlerine düşeni yapacakları mesajı verdiği öğrenildi.

Davutoğlu’nun ise CHP ile yaptığı görüşmedeki konuşmayı yinelediği bildirildi. AK Parti ve MHP arasındaki temasların sürmesi benimsenirken, bu görüşmeleri yürütecek isimler ise henüz belirlenmedi.

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