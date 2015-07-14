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Politika

Koalisyon turunun ikinci ayağı olan AKP - MHP görüşmesi bitti

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu dün CHP heyetiyle görüşmüştü

14 Temmuz 2015 16:03

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM MHP Grup Salonu'nda koalisyon görüşmelerinin ilk turu kapsamında gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. 1 saat 45 dakika süren koalisyon zirvesi sonrası iki partiden de sözlü olarak bir açıklama gelmedi. Ancak Başbakan Davutoğlu'nun saat 15:30'da görüşmeye ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

MHP'den de ilerleyen saatlerde yazılı bir açıklama yapılacağı gelen bilgiler arasında. 

AKP ve MHP arasında yapılacak koalisyon görüşmelerinde parti liderlerine eşlik edecek isimler erken saatlerde belli olmuştu.
 
Görüşmede Davutoğlu'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,  AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AKP Genel Sekreteri Haluk İpek, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, AKP Milletvekili Ertan Aydın eşlik etti.

AKP ile gerçekleşen koalisyon görüşmesinde MHP heyetinde Genel Başkan Bahçeli'nin yanı sıra Genel Başkan yardımcıları Semih Yalçın ile Ahmet Kenan Tanrıkulu, Grup Başkanvekili Oktay Vural, Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı da hazır bulundu.

 

Bahçeli nerede duruyor?

 

MHP lideri Bahçeli, 7 Haziran gecesinde yaptığı açıklamada MHP'nin dışında olduğu çeşitli koalisyon senaryoları önermişti. Bahçeli, MHP'nin kırmızı çizgileri olarak 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarının üstüne gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasal sınırlarına çekilmesi ve çözüm sürecinin sona erdirilmesi olarak açıklamıştı. Ancak Bahçeli, daha sonra Türkiye'yi hükümetsiz bırakmamak adına fedakarlık yapabileceklerini ifade etmişti.

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