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MHP'nin koalisyon heyeti belli oldu

Davutoğlu, Bahçeli'nin Meclis'teki odasında gerçekleşecek görüşmede MHP'nin koalisyon konusundaki duruşunu dinleyecek

14 Temmuz 2015 15:02

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'nin ardından bugün koalisyon için görüşme yapmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. 

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki odasında gerçekleşecek görüşmede yer alacak MHP heyeti belli oldu. Bahçeli'nin yanında Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Grup Başkanvekili Oktay Vural ve Mustafa Kalaycı bulunacak.

Saat 13.00'da gerçekleşecek görüşmede Davutoğlu, MHP'nin koalisyon konusundaki duruşunu dinleyecek. 

 

 

 

 

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