Bahçeli: CHP'lilerle çay bile içmeyiz

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Morg önünde nöbet tutmayı bırakın” sözlerine yanıt veren MHP lideri Devlet Bahçeli, “Biz morg önlerinde Fatiha okurken sen bölünme nöbetindeydi” dedi. Bahçeli NTV'ye yaptığı açıklamada, “Çay içmek için bile CHP’yle görüşmeyiz” dedi.

Bahçeli, ''Hükümetin teröre göz yumması, hainlerin umudu ve motivasyonu haline gelmiştir.Bu kanlı bilanço hepimizi acılara boğmuştur. Teröre yönelik kararlık gösterilememiştir. Mücadele yerine müzakereyi tercih ettiği gelişmelerle netlik kazanmıştır. Oslo’da ki masaya otururken şehitler toprağa düşmüştür. Biz morg önlerinde Fatiha okurken sen bölünme nöbetinde durmuştun. Biz vatan millet bayrak dedikçe sen kandile öğüt aşılamış Habur’da davul zurna ile teröristi karşılamıştın. Sen bunlardan dahi utanmıyorsun pişmanlık dahi göstermiyorsun .Sayın başbakan unutma ki şehitlerimizi gönüllerimizde yüceltiyoruz. Sen kim şehidin hakkını ve mirasını savunmak kim. Sen şehide kelle derken biz milli vicdanların sesi olduk'' dedi.

Bahçeli ayrıca ''Bugün bizim boş sözlere palavralara uydurmalara karnımız tok. İmralı ile görüşme ve pazarlık Başbakanca inkar edilmiştir. Yabancı ülkelerde PKK ile yapılan mutabakatlar deşifre olmuştur.TSK terör yuvası genelkurmay başkanları terörist suçlaması ile cezaevine atılmıştır.Erdoğan’ın tek adam olma istediği iyice su üstüne çıkmıştır.Başbakanın mahkemelere beni alın çıkışı AKP ‘nin hukuku ne hale getirdiğini gözler önüne sermiştir.Bütün bunlara rağmen özel yetkili mahkemelerin muhafazası sağlanmalıdır" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, ''Bizim açımızdan AKP sınıfta kalmıştır'' diyerek sözlerine şöyle devam etti:

''Bundan sonrada yapabileceği hiçbir şeyi kalmamıştır. Milletimiz nasıl iktidara getirdiyse geri almasını da bilecektir.Erdoğan daha önce Kürt sorunu bitmiştir dediği beyanlarıyla ters düşmektedir. AKP ve CHP sözde Kürt sorunu çözümünde uzlaşmışlardır.CHP başkanı AKP teknesinde yelken olmayı tercih etmiştir.AKP ile CHP’nin uslubu hemen hemen aynıdır. Terörü sözde Kürt sonucunun bir sonucu olarak görmek sömürgeci emelleri sahiplenmekten başka bir şey değildir. Bilinmedir ki bu ülkede Kürt kökenleri kardeşlerimin sorunu olmamıştır.Kürtçeyi seçmeli ders yapacakları dair basına yansıyan çürümüş görüşleri de gelinen tehlike hakkında hepimiz hakkında bilgi vermektedir. Çözüm diye tempo tutanların hepsi aynı karanlık sokakta el ele tutuşmuşlardır. Ne AKP’ nin ne de CHP’ nin görüşleriyle kanın durması mümkün değildir."

‘Çay bile içmeyiz'

NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç'a konuşan Devlet Bahçeli, terör konusuyla ilgili olarak CHP’yle görüşmeyeceğini bir kez daha tekrarladı. “Başlangıç cümlesi önemliydi” diyen Bahçeli, “Çay içmek için bile CHP’yle görüşme olmaz” dedi.