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Politika

Bahçeli: Erdoğan'ın korkusu ve kabusu MHP'dir

MHP'li Bahçeli, AK Partili olmayan yerel yönetimlere iftira atılığını öne sürdü

09 Haziran 2012 23:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir temel atma töreninde yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'a yüklendi. Bahçeli "Erdoğan ve partisinin korkusu MHP'dir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli 'Başbakan Erdoğan'ın ve partisinin MHP'den korktuğunu söyledi.

Antalya'da toplu açılış ve temel atma törenine katılan Bahçeli, burda bir konuşma yaptı.

Bahçeli'nin hedefinde yine Başbakan Erdoğan vardı.

AK Partili olmayan yerel yönetimlere iftira atılığını öne süren Bahçeli şunları söyledi:

"AK Parti zihniyeti bizi yerel yönetimlerde sıkıştırmaya ve etrafımızı sarmaya cüret etmektedir. Yolsuzluk batağında 9 buçuk yıldır saplanıp kalan AKP'nin buna gücü yetmeyecektir. Başbakan Erdoğan Ve partisinin korkusu MHP'dir. Endişesi ve kabusu MHP'dir. Çünkü MHP gelirse haram lokma yiyenler hesaba çekilecektir."

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