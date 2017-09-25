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Bahçeli: Barzani çok ağır bedel ödeyecek, çocukluk hayali kâbusa dönecek

"Korsan referandum yok hükmündedir"

25 Eylül 2017 18:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referanduma ilişkin yaptığı açıklamada, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin 'ağır bir bedel ödeyeceğini' söyledi.

Bağımsız bir devlet olmanın 'Barzani'nin çocukluk hayali' olduğunu belirten Bahçeli, "Nasıl bir kâbusa dönüşeceğini yaşayarak görecektir" ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, şunları söyledi:

"Irak merkezi hükümetinin, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına kulak tıkayan Barzani’nin bağımsızlığa giden ilk adım olarak gördüğü sözde referandum, bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir. Barzani, çok ağır bir bedel ödeyeceği ve sonu hüsranla bitecek bir macera yolculuğunu başlatmıştır. Çocukluk hayalinin nasıl kâbusa dönüşeceğini yaşayarak görecektir. Barzani ve peşmergelerinin 25 Eylül 2017’de yaptıkları, hukuki ve siyasi meşruiyeti olmayan 'korsan referandum' yok hükmündedir, kağıt üzerinde kalmaya mahkûmdur."

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