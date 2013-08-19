Bağışıklık sistemini kanserle savaştıracak yöntem

Amerikalı araştırmacılar, bağışıklık sistemini kanserli hücrelere saldırması için harekete geçirecek bir yöntem keşfetti.

Hassas bir dengesi olan bağışıklık sistemi, yabancı maddelere saldırırken, vücudun kendi dokularına dokunmuyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, bu dengeyi değiştirmenin kanser tedavisinde yeni tedavi yöntemlerine kapı aralayabileceğine işaret ediyor.

Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları Nature adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırmasının neden olduğu, Tip 1 diyabet ve MS gibi birçok hastalık var.

Oto-immün hastalıkları ve kanser araştırmalarında kapsamında T hücreleri (Treg) üzerinde şimdiye kadar birçok çalışma yapıldı.

'Fren kaldırıldı'

T hücreleri, bağışıklık sisteminin bir parçası. Bu hücreler, bağışıklık sistemini vücuda saldırmaması için frenliyor.

ABD'de yapılan yeni araştırma kapsamında Treg'e müdahale edildi. Bir anlamda kanserli hücrelere saldırması için bağışıklık sisteminin freni devre dışı bırakıldı.

Araştırma ekibinden Dr. Wayne Hancock, "Treg hücrelerin fonksiyonunu, oto-immün reaksiyonuna izin vermeden tümörlere saldıracak şekilde azaltacak bir yol bulmamız gerekiyordu" dedi.

Araştırmacılar, T hücrelerinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak kimyasalları olmayan fareler yetiştirdiler. Sonra normal farelerde aynı etkiyi yaratan bir ilaç kullandılar.

İki deneyde de bağışıklık sistemi, bir tür akciğer kanserinin büyümesini sınırladı.

Uzmanlar, bu yöntemin kanser hastalarında kullanılması için ileri testlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BBCTürkçe