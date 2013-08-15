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Sağlık

Sigara mide kanserinin 1 numaralı sebebi

Mide kanserinin sigara kullanımı ile ilişkisinin %95’in üzerinde olduğunu belirten uzmanlar, kullanım süresinin artışı ve sigara miktarı ile mide kanseri arasında doğrudan ilişki olduğunu söylüyor

15 Ağustos 2013 19:49

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre dünyada her yıl yaklaşık 900 bin kişiye mide kanseri tanısı konuluyor ve bu rakam yeni tanı konan kanserlerin yaklaşık %10’unu oluşturuyor.
ntvmsnbc.com'daki habere göre, Beslenme tarzının fast-fooda dönüştüğü, sofra başında yenen yemeklerin yerini ayaküstü sohbetlerle yenen abur cuburlara bıraktığı günümüzde giderek artış gösteren mide kanseriyle yakından ilgili olduğunu belirten Gastroentero hepatoloji Uzmanı Dr. Özgür Bahadır, mide kanserinin dünyada erkeklerde 2. kadınlarda 4. sırada en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Bahadır, “Türkiye’de ise tüm kanserler içinde erkeklerde ve kadınlarda 2. en sık görülen kanserdir. Türkiye’de saptanan kanserlerin erkeklerde %7.4’ü, kadınlarda % 6'sı mide kanseridir” açıklamasında bulundu.
 

Korunma yolları neler?

 
Mide kanserinin, insanlardaki en saldırgan tümörlerden biri olduğunu ve erken evrede teşhis edildiğinde 5 yıllık sağ kalım oranının % 90-100 iken, ileri evre tümörlerde bu oranın %15-25'lere kadar düştüğünü belirten Bahadır, hastalıktan korunma yolları hakkında ise şunları aktardı:
 
• Midenizde helikobakter pilori bakterisi varsa mutlaka tedavi ettirin. Bu bakteri Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen bakteri olarak kabul edilmiştir. 
• Mide kanseri sigara ve alkolü sever, bunlardan uzak durun. Mide kanserinin sigara kullanımı ile ilişkisi de %95’in üzerindedir. Kullanım süresinin artışı ve sigara miktarı ile mide kanseri arasında doğrudan bir ilişki vardır. 
• Karbonhidratların, turşuların, tuzlanmış et ve balıkların mide kanseri riskini artırdığı; süt, taze sebzeler, C vitamininden zengin besinlerin mide kanseri riskini azalttığı görülmüştür. Bu nedenle riski artıran besinleri sofranızdan kaldırın. 
• Yemeklerdeki yağ oranının aşırı düşük ya da aşırı yüksek olması, kanser gelişiminde risk faktörüdür. 
• Mangalda pişirilmiş gıdaları aşırı tüketmeyin. 
• Tütsülenmiş gıdalardan uzak durun ve tuzu hayatınızdan çıkarın. Diyette en çok suçlananlar tuzlu ve tütsülenmiş gıdalardır. Neon ve nitrat bileşikleri mide kanseri gelişiminde önemli ajanlar olarak görülür. 
• Taze sebze ve meyve tüketimini artırın. 
• Ailenizde mide-bağırsak kanseri olan yakınınız varsa gastroenteroloji uzmanına kontrol olun.

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