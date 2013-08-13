Kanser tedavisinde yeni ilaç: ChiLob 7/4

Bilim insanları bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve bu yolla kanser hücrelerinin büyümesini önleyen bir ilaç geliştirdi. İlacın başarılı olması halinde tümörlerin yok edilmesi şansı da artacak.



İngiltere’nin Southampton Üniversitesi’nden bilim insanları; pankreas, baş ve boyun kanserleri gibi tedavisi oldukça zor olan kanser türlerinde önemli bir gelişmeye imza attı.

Geliştirilen yeni ilaç, kanserli hücrelerin devre dışı bıraktığı bağışıklık hücrelerinin yeniden çalışmasını ve tümöre saldırmasını sağlıyor.

Çalışmayı yürüten isimlerden kanser uzmanı Prof. Martin Glennie, bazı tümörlerin bağışıklık hücrelerini devre dışı bırakabildiğini, üzerine çalıştıkları yeni ilacın devre dışı kalan bağışıklık hücrelerini yeniden çalıştırdığını ifade etti. Glennie, ilacın aşıyla birlikte kullanılması durumunda bağışıklık sistemi hücrelerinin kanserli hücreyi hedef alabileceğini sözlerine ekledi.



Sonuçlar başarılı



ChiLob 7/4 isimli ilaç, henüz sadece 26 hasta üzerinde denendi. Pankreas kanseriyle mücadele eden 26 hastada elde edilen sonuçlar ise oldukça umut verici.

Prof. Glennie’ye göre klinik testlerin başarılı olması durumunda ilacın önümüzdeki 5 yıl içerisinde kullanıma girebileceğini ifade etti.

Araştırmalarda bugüne kadar elde edilen başarılar sebebiyle Avrupa Birliği 5 milyon Euro’yu bilim insanlarının çalışmalarına kaynak olması için ayıracağını duyurdu.



Kemoterapi yerine 'immünoterapi'



İmmünoterapi, yani ‘bağışıklığı artırıcı tedavi’; kanser hücrelerini öldürmede kemoterapi ya da radyoterapi tedavisinde olduğu gibi kanserli hücreyi doğrudan öldürmek yerine bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastanın kendi bağışıklık sistemi yoluyla kanserle mücadele etmeyi amaçlıyor.

Dr. Glennie, İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Bazı kanser türleri bağışıklık hücrelerini aktif hale getirme veya devre dışı bırakma özelliğine sahip... Uzun süredir bağışıklık sistemini hızlandıracak bir ilaç üzerinde çalışıyorduk. Eğer aşıyı hayata geçirebilirsek bağışıklık hücrelerini artırarak kanser hücrelerini hedef almalarını sağlayabileceğiz” dedi.