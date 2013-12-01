Bağış: Kıbrıslı Türkler ve Rumlar evli çift gibi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs'ta Türkiye'nin amacının tarafları birleştirmek olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türk ve Rumların kabul edebilecekleri bir çözümü Türkiye'nin destekleyeceğini söyledi.

Atina’da yayımlanan haftalık "Real News" gazetesinin Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bağış, Kıbrıs’ta demokratik iki farklı oluşum bulunduğuna dikkati çekerek, tarafların politikayı bir kenara bırakıp gerçeği görmeleri gerektiğini kaydetti.

Bağış, "Gerçek olan da bu güzel Ada’da işleyen iki demokratik cumhuriyet bulunduğudur. Güneş doğduğunda farklı seçilmiş başkanları, farklı seçilmiş meclisleri, farklı eğitim sistemleri ve farklı sağlık sistemi bulunan iki farklı seçilmiş hükümete doğuyor. Tek ortak yanları su şebekesidir" dedi.

Türkiye ’nin amacının ve umudunun bu iki demokratik hükümeti bir şemsiye altında birleştirmek olduğunu ifade eden Bağış, şöyle konuştu:

"En büyük planımız ve umudumuz budur. Bunlar, iki halk tarafından da kabul edilmesi için Kıbrıslılar (Kıbrıslı Türkler ve Rumlar) tarafından yapılmalı. Kıbrıslılar ayrıntılara bakmadan bir çözüme varırsa, bu ne olursa olsun, Türkiye bunların seçimini destekleyecektir."

Bağış, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başında 2004’te Annan planına "evet" diyen Nikos Anastasiadis’in bulunmasından dolayı çözüm konusunda iyimser olduğunu belirterek, çözüm için hiçbir zaman geç olmadığını söyledi.