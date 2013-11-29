FİFA, Kıbrıs'ta Güney ve Kuzey'in tek futbol takımında birleşmesini onayladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Rum Kesimi Federasyonu üzerinden birleşmeyi onayladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Rum Futbol Federasonu (KOP) arasında Zürih'te imzalanan anlaşma, bugün toplanan Genel Kurul'da 43 kulüp başkanı tarafından oybirliği ile onaylandı. Verilen onayla KTFF, bundan sonra atılacak adımlarla ilgili olarak yetkilendirildi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, onayın oybirliği ile çıkmasının sevindirici olduğuna işaret ederek, "Bu bir son değil başlangıçtır, daha gidilecek uzun yolumuz var" dedi.

Sertoğlu, bu yolun başkanlar ve Kıbrıs Türk halkıyla birlikte yürüneceğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türk futbolunu ve Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturmak için ilk adımı attık" ifadesini kullandı. Yapılacak çok şeyin olduğuna işaret eden Sertoğlu, destek veren bütün kulüp ve başkanlarına teşekkür etti.