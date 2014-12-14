T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24: Polis devletine hayır!

'Zaman, despotlaşma sürecine karşı ortak bir sesle karşı çıkma zamanıdır'

14 Aralık 2014 18:00

Gülen cemaatine yakın medya mensuplarına yönelik düzenlenen operasyona basın örgütlerinin tepkisi de devam ediyor. Başkanlığını T24 yazarı Hasan Cemal'in yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, internet sitesinden, "Polis devletine hayır" başlıklı bir editoryal yazı yayımladı. Yazıda, “Medyayı ve özel olarak yolsuzluk dosyalarını halka aktarmayı sürdürmüş meslektaşlarımızı hedef alan bu operasyon kabul edilemez” ifadesi kullanıldı.

platform24.org adresindeki P24'ün internet sitesinde yayımlanan editoryal yazınının tam metni şöyle:

14 Aralık sabahı başlatılan polis operasyonu ile Türkiye üzerindeki 'diktatörleşme' gölgesi hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, iyice koyulaşmıştır. Terörle mücadele birimlerinin hedeflerinin başında, ülkenin güçlü iki medya kuruluşunun yer alması, 'polis devleti'ne adım adım yürüyüş konusunda niyetleri ve nihai hedefin niteliğini ortaya koymaya yetmektedir. Türkiye hızla karanlık sulara çekilmektedir.

Savcılık tarafından ortaya konulan hukuksal gerekçeler, baştan sona 'Eski Türkiye' formatlarını hatırlatmaktadır. Metinde devlete karşı bir yapı oluşumundan bahsedilmekte, muğlak ve afaki bir dille adeta bir toplum tehdit edilmektedir. Bu bakımdan sabah erken saatlerde başlatılan operasyonların, başta KCK olmak üzere evvelce tanık olunan pek çoğu ile taşıdığı benzerlikler ortadadır.

Devlet ile, devlete şimdi hâkim olan otoriter eğilimli yeni zihniyet, hukukun yürütmenin siyasi emellerine kullanımına alabildiğine açarak, dünyaya adeta şu mesajı haykırmaktadır: 'Bizim özgürlük ve haklarla, demokrasiyle hiçbir işimiz kalmadı.'

P24 olarak demokratik bir Türkiye'nin özlemiyle, özgürlük ve hak mücadelesinin yanındayız. Şiddetle özdeşleşmediği sürece, hiçbir gerekçe  ifade, toplantı-gösteri ve medya özgürlüğünü kısıtlamayı, yok etmeyi hedef alamaz.

Çatlak sesi susturma, farklı görüşleri boğma, tek tip ve tek sesli toplum yaratma niyeti, sadece ve sadece polis devleti formatına, despotizme yakışır. Türkiye'nin böyle bir model içinde yeri yoktur ve asla olmayacaktır.

P24 olarak, 14 Aralık sabahı başlatılan ve esas olarak medyayı, ve özellikle 17 Aralık 2013'ten bu yana yolsuzluk dosyalarını haber ve yorumlarla halka aktarmayı sürdürmüş meslektaşlarımızı hedef alan bu operasyonu kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz.

14 Aralık operasyonu Türkiye'nin sancıları gitgide artan medya sektöründeki husumetlerin ve kutuplaşmanın bir an önce son bulması gerektiğini, özgürlük odaklı mesleki dayanışmanın hayati önemini bir kez daha göstermiştir. Unutulmamalıdır ki 'iki yanlış bir doğru etmez'. Zaman, despotlaşma sürecine karşı ortak ve gür bir sesle itiraz etme, karşı çıkma zamanıdır.

 

ETİKETLER

platform 24p24ekrem dumanlıgözaltılarmedya operasyonutepkieditoryal yazıpolis devletine hayır

İlgili Haberler

'Medya operasyonu' sosyal medyada: Özgür basın susturulamaz!

İstanbul merkezli 13 ilde başlayan operasyon Türkiye gündemine oturdu

Gözaltı operasyonunda ilginç belge: Erdoğan'ın 'makul şüphe' paketini onaylaması beklendi!

Gözaltı operasyonuna yönelik olarak önemli bir belge ortaya çıktı

Twitter'da 14 Aralık Operasyonu hakkında kim, ne diyor?

Medyaya yönelik başlatılan 14 Aralık Operasyonu, Twitter'da da geniş yankı buldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24