Bade İşçil ile Malkoç Süalp boşandı

Bade İşçil ve Malkoç Süalp'in evliliği sona erdi. Çift, dün (20 Haziran 2016) Çerkezköy Adliyesi'nde görülen davayla anlaşmalı olarak boşandı.İmzalanan anlaşma gereği, boşanma protokolü açıklanmadı.

Milliyet'te yer alan habere göre; çiftin avukatlarının katıldığı davanın ardından, yapılan anlaşmadan her iki tarafın da memnun olduğu ifade edildi.

Uzun süredir karşılıklı tartışmalara sahne olan boşanma sürecinin ardından; Malkoç Süalp'in, geçen duruşmada hakime 'Lütfen bizi boşayın, iki tarafta kurtulsun' dediği öğrenilmişti.