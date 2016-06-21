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Bade İşçil ile Malkoç Süalp boşandı

Boşanma protokolünün açıklanmadığı davada, yapılan anlaşmadan her iki tarafın da memnun olduğu ifade edildi

21 Haziran 2016 12:04

Bade İşçil ve Malkoç Süalp'in evliliği sona erdi. Çift, dün (20 Haziran 2016) Çerkezköy Adliyesi'nde görülen davayla anlaşmalı olarak boşandı.İmzalanan anlaşma gereği, boşanma protokolü açıklanmadı.

Milliyet'te yer alan habere göre; çiftin avukatlarının katıldığı davanın ardından, yapılan anlaşmadan her iki tarafın da memnun olduğu ifade edildi.

Uzun süredir karşılıklı tartışmalara sahne olan boşanma sürecinin ardından; Malkoç Süalp'in, geçen duruşmada hakime 'Lütfen bizi boşayın, iki tarafta kurtulsun' dediği öğrenilmişti.

 

 

 

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