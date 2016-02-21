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Bade İşçil ile Malkoç Süalp barıştı mı?

“Çocuk için değil birbirimizi sevdiğimiz için barışırız”

21 Şubat 2016 13:06

Boşanma davası süren Bade İşçil ve Malkoç Sualp'ın barıştığı ileri sürüldü. Birbirleri hakkında yaptıkları ağır suçlamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin yeniden aynı evde yaşamaya başladığı iddia edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre,  Bade İşçil ve Malkoç Sualp’ın evliliklerine bir şans daha verdikleri iddia edildi. Yeniden görüşmeye başladıkları konuşulan ünlü çift iddialara göre aynı evde yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

İki yıllık eşine geçtiğimiz sene boşanma davası açan İşçil daha sonra bu kararından vazgeçmişti. Ancak kısa bir süre sonra sorunlarını aşamadıkları belirterek yeniden mahkemeye başvurmuştu.

Oğulları Azur’un velayeti konusunda uzlaşamayan Sualp ve İşçil ayrılık sürecinde karşılıklı olarak maddi-manevi tazminat, icra takibi, hakaret gerekçesiyle birbirlerine birçok dava açtı.

 

“Çocuk için değil birbirimizi sevdiğimiz için barışırız”

 

Yedi ay süren bu ayrılık sürecinde evliliklerini yeniden gözden geçiren ikilinin şimdilerde ise bir kez daha birbirlerine şans verdikleri konuşuluyor. Sualp’in yakın çevresine barışma iddiaları hakkında “Çözülmesi gereken durumlar var aramızda. Çocuk için değil birbirimizi sevdiğimiz için barışırız. Umarım ortak bir noktada buluşuruz. Davalar henüz geri çekilmedi” dediği öğrenildi. Evliliklerine bir şans daha veren çiftin kesin kararlarından sonra boşanma davasını geri çekecekleri öne sürüldü.

 

 

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