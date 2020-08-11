Babil dizisinde Ozan Güven krizi!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan Ozan Güven'in başrollerinden biri olduğu Babil dizisinin önümüzdeki hafta yeni sezon için çekimlere başlaması planlanıyor. Ancak Güven'in dizide yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketi savcılığın dava açmasının ardından Ay Yapım'ın gelecek kamuoyu ve reklam veren baskısı nedeniyle Güven'le yola devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.

Ozan Güven'in ise, "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

Yapım şirketinin Ozan Güven'e anlaşmanın cezai şartlarının bedelini ödemesi ya da ünlü oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ozan Güven şiddet iddiasıyla ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikâyetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu almıştı.



Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedilmişti.

Ozan Güven de kendi evinde şiddete uğradığını iddia ederek özel bir hastaneden darp raporu almıştı.

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