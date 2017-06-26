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Yaşam

Babası düzenek yapmıştı; minik Özge artık yürüyebiliyor

Antalya Belediyesi'nin söz verdiği protez bacak için Yıldırım ailesi bir ay sonra İstanbul'a yola çıkacak

26 Haziran 2017 11:48

Antalya, Kepez'de sol ayağı erken doğum nedeniyle kesilen minik Özge, babasının evin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle yürümeyi öğrendi. Yürümeyi öğrenen minik Özge artık merdiven de çıkabiliyor. Baba Ali İhsan Yıldırım, kızının protezini almak için İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, kızının bacağının kesilmesiyle ilgili davanın yeniden görüleceği için mutlu olduğunu belirten baba Ali İhsan Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in söz verdiği yeni protez için İstanbul’a gittiklerini ve kızının ilk defa uçağa bindiğini dile getirdi. Yıldırım, “Bir ay sonra protez ayağı almak için tekrar İstanbul’a gideceğiz. Orada 15 gün yeni ayağının eğitimini alacak. Ayağına adapte olunca daha rahat yürüyecek” dedi.

Yıldırım, basında çıkan haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın arayıp kendilerine destek olacağını söylediğini, Başbakan Binali Yıldırım’ın devreye girdiğini ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendilerini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Ne olmuştu?

Antalya'nın Kepez ilçesinde alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi 35 yaşındaki İlknur Yıldırım'ın 'Özge' adını verdikleri bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinbde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için bir özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede damar yolu henüz iyi olmadığı için bebeğin sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı, dizinin altında kesildi.

Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin yanlış iğne nedeniyle bacağının kesildiğini iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı.

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