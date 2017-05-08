"Minik Özge'ye nakil şimdilik mümkün değil"

Antalya'da babasının 150 liralık düzeneği eşliğinde protez bacağıyla adım atan Özge Yıldırım, Türkiye'nin ilk yüz naklini yapmasıyla tanınan Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Prof. Dr. Özkan, tıbben Özge'ye bir naklin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da telefonla aradığı Minik Özge, babası Ali İhsan Yıldırım'la yeni bir umut için bu sabah Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

DHA'nın haberine göre, nakil ilaçlarının ağır olduğu için bu naklin hayati tehlike yaratabileceğini öğrendiğini dile getiren Yıldırım, "Hocamız (Ömer Özkan) ilerleyen zamanda nakil olabileceğini söyledi. Nakilleri mecbur kalan hastalara yaptığını anlattı. Çocuğun hayatını tehlikeye atmaya gerek yok. İlaçların zarar vermediği dönemde belki nakil olabilir. Şansımız tıbbın ilerlemesine bakıyor. Tıp ilerlerse daha iyi şeyler olabilir" dedi.

Pistonlu protez

Yeni protez konusunda birçok kişinin kendisini aradığını belirten Yıldırım, "Pistonla bir protez yapılacak. Şimdilik bu yapılacak, protezle idare edeceğiz. Özge protezli hayatına devam edecek. Fizik tedaviye devam edeceğiz. Yürümeye kadar geldi. Önce kaldırım ve çakıllı alanlarda yürümeyi öğrenecek, ardından koşmayı öğrenecek" diye konuştu.

"Tıbbi olarak uygun değil"

Prof. Dr. Ömer Özkan ise haberlerle gündeme gelen Özge'nin benzer durumdaki birçok kişinin gözü kulağı olduğunu söyledi. Özge'nin bu sorunları yaşayanlardan sadece biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ömer Özkan, şöyle konuştu:

"Devletin olaya el atması ve durumdan haberdar olduğunu açıklaması çok güzel bir şey. Özge eskiden beri tanıdığım bir çocuğumuz. Ona şu ana kadar yapılan rehabilitasyon tedavisi çok doğru. Ailesi psikolojisini çok şey yapmış. Daha iyi şeyler de yapılabilir, bununla ilgili babaya gerekenleri aktardım. Çocuk hayata daha iyi şekilde adapte edilebilir. Umarım benzer hastalara aynı şekilde sahip çıkmaya devam ederiz. Özge'ye nakil hem tıbbi olarak hem de mevzuat olarak uygun değil."