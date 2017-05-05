Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Özge'nin babasını aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir bacağı protez olan 3 yaşındaki kızı Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için 150 liraya mal ettiği düzenekle yürümeyi öğretmeye çalışan alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım'ı aradı. Cumhurbaşkanı'nın "Bizden bir isteğiniz var mı" sorusu üzerine Yıldırım, "Cumhurbaşkanım sizden hukuki destek istiyorum" dedi. Erdoğan ise "Yanınızdaki belediye başkanımız aynı zamanda avukat. Kendisi hukukçu olduğu için süreci takip edecekler. Biz de Hakan kardeşimizi takip edeceğiz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi 35 yaşındaki İlknur Yıldırım'ın 'Özge' adını verdikleri bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için bir özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede damar yolu henüz iyi olmadığı için bebeğin sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı, dizinin altında kesildi.

Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin yanlış iğne nedeniyle bacağının kesildiğini iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. Bu sırada hastanedeki görevlilerle tartışan Yıldırım, stajyer hekimi tartakladığı gerekçesiyle 1 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra hukuk mücadelesine devam eden Yıldırım, "Özge'nin yanlış iğne nedeniyle bacağının kesildiğini tespit ettik. Fakat 'Genetik hastalığı vardı' diyerek bizi kandırmaya çalıştılar. Yaptırdığımız tahlillerde de genetik bir hastalığımız olmadığı ortaya çıktı" dedi. Damar yırtılması sonucu bacağın kangren olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Ali İhsan Yıldırım, bu mücadelesinden de sonuç alamadı. Savcılık suç unsuru görmediği için dava açamayan Yıldırım, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlardan net cevap alamadı.

Baba Yıldırım, kızının protez bacağıyla yürümeyi öğrenmesi için gitmesi gereken fizik tedavi merkezlerine yeterli parası olmadığı için götüremedi. Bunun üzerine alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, 150 lira maliyetle alüminyum ve ipten bir düzenek yaptı. Evin antresinin tavanına alüminyumdan düzeneği monte eden Yıldırım, uzun bir ip marifetiyle Özge'yi bu düzeneğe bağlıyor. Önce kızının elini tutarak yürüten Yıldırım, daha sonra karşısına geçerek Özge'nin kendisine doğru gelmesini istiyor. Her akşam işten gelen babasıyla 2 saat bu düzenekle yürüyen Özge, tek bacağıyla ayakta durarak etrafında da dönebiliyor.

Özge Yıldırım'ın durumunun dün gündeme gelmesi üzerine Türkiye genelinde yüzlerce kişi aileyi arayarak yardım sözü verdi. Birçok kişi Özge'nin tedavi masraflarını karşılamayı taahhüt etti. Özge Yıldırım'ın durumundan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 10.30'da Yıldırım ailesini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu ve her türlü desteği vereceklerini söyledi. Erdoğan, aileyi ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı AKP'li Hakan Tütüncü'yü cep telefonundan arayarak, telefona baba Ali İhsan Yıldırım'ı istedi.

Önce Yıldırım'a hal hatır soran Erdoğan, kaç çocukları olduğunu sordu. Bunun üzerine Ali İhsan Yıldırım, "2 çocuğum var, ellerinizden öperler" dedi. Yıldırım'ın oğlunun okulda olduğunu söylemesi üzerine Cumhurhaşkanı Erdoğan, "Onun da gözlerinden öpüyorum. Hanımefendiye selamlarımı iletiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hakan bey her zaman yanınızda" dedi.

Cumhurbaşkanının "Bizden bir isteğiniz var mı" sorusu üzerine Ali İhsan Yıldırım, "Cumhurbaşkanım sizden hukuki destek istiyorum" dedi. Erdoğan ise "Yanınızdaki belediye başkanımız aynı zamanda avukat. Kendisi hukukçu olduğu için süreci takip edecekler. Biz de Hakan kardeşimizi takip edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise "Bu hepimizin yüreğini parçalayan bir manzara. Elimizden gelen her türlü yardımı belediye olarak sağlayacağız. Konudan haberdar olur olmaz belediye başkan yardımcımız doktor Mustafa Özsoy Bey'i görevlendirdim. Protez bacak dahil tedavisi ile ilgili neye ihtiyacı varsa belediyemiz üstlenmiş durumdadır. Onları kimseye muhtaç etmeden gereken desteği, yardımı sağlayacağız" dedi.

Hakan Tütüncü şunları kaydetti:

"Hukuki bir boyutu olduğunu, yanlış tedaviden dolayı Özge'nin bu halde olduğunu öğrendim. Konunun yargıya intikal ettiğini ve netice alınamadığını öğrendim. Özel bir avukatlık bürosu vasıtasıyla konuyu takip ettireceğiz. Yani kendilerine hukuk mücadelesinde en iyi şekilde destek vereceğiz. Yüreği yanan baba da bizim, minik Özge de bizim. Yürek yangınlarını bir nebze de olsa durdurmak için yanlarında olacağız."

Ali İhsan Yıldırım da "Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hukuki mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bütün suçlular gerekli cezayı çekinceye kadar sorgulayacağım. Olaydan sonra sadece Sağlık Bakanlığından bir yetkili aradı ve tekrar şikayetçi olmamı istedi. Başka da kimse aramadı. 3 yıldır çocuğumu bu hale getirenlerle mücadele ediyorum" diye konuştu. Başkan Tütüncü, ziyareti sırasında Özge'ye bebek ve boyama seti hediye etti.