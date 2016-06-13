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Dünya

Babası cumhurbaşkanı adayı, kendisi güvenlik görevlisi; işte LGBTİ'leri katleden saldırgan

IŞİD'e bağlılık yemini eden saldırgan yasal yollardan iki kez silah almış

13 Haziran 2016 10:46

ABD tarihinin en kanlı saldırısının arkasından IŞİD çıktı. 1986 doğumlu zanlı Ömer Sadık Metin'in IŞİD'e bağlılık yemini ettiği, babasının da geçen yıl Afganistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerin de aday olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Orlando kentindeki LGBTİ gece kulübünde katliam yapan saldırgan Ömer Sadık Metin'in IŞİD'e bağlılık yemini ettiği ortaya çıktı.

ABD'li güvenlik kaynakları 1986 doğumlu Afgan asıllı ABD vatandaşı Ömer Metin'in saldırı öncesinde acil servisi arayarak, terör örgütünün liderine bağlılık yemini ettiğini aktardı.

Çatışmada öldürülen saldırganın, FBI tarafından IŞİD sempatizanı olarak bilindiği ancak doğrudan soruşturma kapsamına alınmadığı ifade ediliyor.

Güvenlik güçleri Metin'in Florida'daki evinde arama yaptı.

Polis, olayda saldırı tüfeği ve tabanca kullanan Metin'in silah eğitimi aldığı ve eyleme önceden hazırlandığını bildiriyor.

 

Yasal yollardan iki kez silah almış

 

Metin'in güvenlik görevlisi olması sayesinde yasal yollardan saldırı tüfeği ruhsatı alabildiği belirtiliyor.

FBI'dan yapılan açıklamada da saldırganın iki defa yasal yollardan silah satın aldığı belirtildi.

 

Babası cumhurbaşkanı adayı

 

Onlarca kişiyi öldüren saldırganın babası Sıddık Metin ise "Tüm ülke gibi biz de şoktayız" şeklinde konuştu.

Oğlunun terörle bağlantısı olmadığını savunan baba, saldırının  eşcinsellere yönelik bir nefret eylem olduğunu öne sürdü.

Metin, "Oğlum Miamı'de gördüğü bazı eşcinsellere çok öfkelenmişti. Saldırının sebebi bu olabilir" şeklinde konuştu.

Florida'da yaşayan baba Metin'in geçen yıl Afganistan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğu belirtiliyor.

 

Eski eşinden açıklama

 

Ömer Sadık Metin'in 2011 yılında boşandığı eski eşi ise, saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığını ve kendisini sık sık darp ettiğini aktardı.

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