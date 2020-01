Babamın Kanatları, Koca Dünya, Martı; Ankara Film Festivali'nde bugün...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nde bugün "Koca Dünya", "Babamın Kanatları" ve "Martı"nın da aralarında bulunduğu 10 film sinemaseverlerle buluşacak.

Büyülü Fener Salon 1'de yapılacak gösterimler şöyle:

11:30 - Koca Dünya /Big Big World /2016 Reha Erdem 101’

14:00 - Babamın Kanatları / My Father’s Wings 2016 Kıvanç Sezer 101’

16:30 - Tanna 2016 Martin Butler and Bentley Dean 100’

19:00 - Martı/ The Seagull 2017 Erkan Tunç 136’

21:30 - Sabırlı Bir Adamın Öfkesi/ Tarde para la lra The Fury of a Patient Man 2016 Raul Arevalo 92’

Büyülü Fener Salon 2’de yapılacak gösterimler de şöyle:

11:30 - Essay FF 2- Filmfarsi 2017 Ehsan Khoshbakht 96’

14:00 - Essay FF1- Illinois Meselleri / The Illinois Parables 2016 Deborah Stratman 60’ (Gösterim sonrası) Festilab: Deneme Film Üzerine / On Essay Film

16:30 - Zaman ve Şehre Dair / Of Time and the City 2008 Terence Davies 74’

19:00 - Sessiz Bir Tutku / A Quiet Passion 2016 Terence Davies 125'

21:30 - Gerçek Mutluluk /Gleissendes Glück /Original Bliss 2016 Sven Taddicken 106'