Babacan'dan otomotiv grevi açıklaması: Zamanlaması biraz manidar

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Renault'da başlayarak Tofaş, Coşkunöz, Ford Otosan ve Mako'ya yayılan otomativ greviyle ilgili, "Eylemin zamanlaması biraz manidar" dedi.

Türkiye ihracatının en büyük parçasını oluşturan otomotiv sektöründeki işçilerin grevinin önümüzdeki günlerde çözüleceğini belirten Babacan, "İdeolojiden arındırılmış bir işgücü piyasası oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın otomotiv greviyle ilgili açıklamaları şöyle:

Otomotiv sektöründeki sorun şirketler ve sendikalar arasındaki konu. İlgili bakanlar tüm taraflar ile görüşüyorlar. Önümüzdeki günlerde çözüleceğini düşünüyorum.

Eylemin zamanlaması biraz manidar.

İşgücü piyasasında reform gereken hususlar var. İşçi haklarını korurken, rekabet gücünü de koruyacak dengeyi bulmak gerekiyor.

İdeolojiden arındırılmış bir işgücü piyasası oluşturmamız gerekiyor.