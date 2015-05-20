T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Babacan'dan otomotiv grevi açıklaması: Zamanlaması biraz manidar

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, otomativ işçilerinin grev kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu

20 Mayıs 2015 14:41

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Renault'da başlayarak Tofaş, Coşkunöz, Ford Otosan ve Mako'ya yayılan otomativ greviyle ilgili, "Eylemin zamanlaması biraz manidar" dedi.

Türkiye ihracatının en büyük parçasını oluşturan otomotiv sektöründeki işçilerin grevinin önümüzdeki günlerde çözüleceğini belirten Babacan, "İdeolojiden arındırılmış bir işgücü piyasası oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın otomotiv greviyle ilgili açıklamaları şöyle: 

Otomotiv sektöründeki sorun şirketler ve sendikalar arasındaki konu. İlgili bakanlar tüm taraflar ile görüşüyorlar. Önümüzdeki günlerde çözüleceğini düşünüyorum.

Eylemin zamanlaması biraz manidar.

İşgücü piyasasında reform gereken hususlar var. İşçi haklarını korurken, rekabet gücünü de koruyacak dengeyi bulmak gerekiyor.

İdeolojiden arındırılmış bir işgücü piyasası oluşturmamız gerekiyor.

ETİKETLER

ali babacanotomotivişçilergrevmanidar

İlgili Haberler

'Otomotivdeki grev iyi okunmalı'

Bursa’da otomotiv işçilerinin başlattığı iş bırakma eylemi genişleyerek sürüyor. 4 şirkette 15 bini aşkın işçi grevde. DW’ye konuşan uzmanlara göre, işçilerin tavrı Türkiye için alışılmadık.

Akademisyenlerden grevdeki metal işçilerine destek

'Hak arayan işçinin eylemine yasa dışı demek keyfiliktir'

Bursa'da metal direnişi büyüyor: Ototrim, Delphi ve Valeo işçileri de iş bırakıyor!

Ototrim'de gece vardiyasında çalışan işçilerden sonra sabah mesaisi başlamayacak, Delphi ve Valeo'da ise gece vardiyası işçileri fabrikayı terk etmeyecek

'Metal işçileri düzeni bozuyor'

Ahmet İnsel: Sorun sadece ücret değil; aynı zamanda Türk Metal’in sendikacılık pratiğine karşı biriken öfke patlaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24