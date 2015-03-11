Babacan'dan dolar yorumu: Hava nasıl belli olmuyorsa; biz de her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizlerle ilgili olarak Merkez Bankası’na ilişkin sert eleştirileri sonrasında gözler Ak Saray’da yapılacak toplantıya çevrilirken, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ankara’da müteahhitler ile bir araya geldi. Babacan, toplantıda Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi kurumlara duyulan güvenin önemine dikkat çekti.

Babacan dolarda yaşanan dalgalanmaya ilişkin “Dalgalanma bu iki merkez bankasının yarattığı belirsizlikten kaynaklanıyor. Bir bakıyorsunuz Euro’nun değer kaybı yüzde 5 oluyor. Hava şartları nasıl belli olmuyorsa bugün fırtınalı, yağmurlu yarın güneşli olabiliyorsa; biz de her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak zorundayız ve hazırlıklıyız” açıklamasında bulundu.

Aysel Alp’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, “Bu kurumlara olan güveni korumalıyız” diyen Babacan, seçim sonrasına kaldığı ileri sürülen İmar mevzuatı değişiklik paketinin birkaç hafta içinde Meclis’e gönderileceğini açıkladı. Toplantı bitiminde İNTES Yönetimi, Babacan'a katılımlarından dolayı Atatürk Orman Çiftliği'ne 50 fidan dikilmesine ilişkin bir belge hediye etti.

Babacan, başkanlığını Kolin İnşaat’ın sahibi Celal Koloğlu’nun yaptığı İnşaat İşverenleri Sendikası’nın geleneksel toplantısının konuğu oldu. Ankara Swiss Otel’de yapılan toplantıya Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik firmalarının sahipleri, profesyonelleri, eski ve yeni bürokratlar, milletvekilleri katıldı. Babacan’ın isteği doğrultusunda basına kapalı yapılan toplantıya ilgi büyük oldu. Geleneksel toplantılarda İNTES üyeleri toplantı sonunda konuk bakan, bürokrata soru sorarken, Babacan’a soru sorulmaması dikkat çekti.

İmar mevzuatında değişiklik paketi meclise gidiyor

Edinilen bilgiye göre Babacan konuşmasına Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü G-20 konusunda uzun bir bilgi verdi. İnşaat sektörünün istihdam ve büyümedeki önemine dikkat çeken Babacan, aynı şekilde sorunlarını da bildiklerini vurguladı. Başbakan Davutoğlu’nun Şeffaflık Paketi içinde açıkladığı ‘İmar Mevzuatına ilişkin değişiklik’ düzenlemesini birkaç hafta içinde Meclis’e göndereceklerini söyledi.

Kural yoksa ‘keyfilik’ vardır

Kuralların önemli olduğunu belirten Babacan, “Kuralların olduğu yerde adalet vardır. Olmadığı yerde ise keyfilik” dedi. Faizle ilgili açıklamalara çok dikkat ettiklerini, en ufak açıklamalarda bile kelimeleri özenle seçtiklerini anlatan Babacan, aksi halde tek bir kelimenin bile yanlış anlaşılabildiğini söyledi.

Hava bugün fırtınalı yağmurlu, yarın güneşli olabilir ama biz…

Babacan, dünyada Amerikan merkez bankası ile Avrupa Merkez Bankası kaynaklı bir çalkantı olduğunu, bunların aldıkları kararların net etkileri konusunda ise kimsenin bir fikri olmadığını belirtti. Babacan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dalgalanma bu iki merkez bankasının yarattığı belirsizlikten kaynaklanıyor. Bir bakıyorsunuz Euro’nun değer kaybı yüzde 5 oluyor. Hava şartları nasıl belli olmuyorsa bugün fırtınalı, yağmurlu yarın güneşli olabiliyorsa; biz de her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak zorundayız ve hazırlıklıyız.

Merkez Bankası’na olan güveni korumalıyız

Önümüzdeki döneme de böyle bakıyoruz. Böyle bir ortamda en önemli kurumlar Merkez Bankası, BDDK, SPK. 2011 yılından beri Finansal İstikrar Komitesini topladık. Belki 20'nin üzerinde toplantı yaptık. Bu toplantıları sessiz sedasız yapıyoruz. Siz bu toplantıların sonucunu bir gün Merkez Bankası, bir gün BDDK, SPK kararları olarak görüyorsunuz. Önemli olan doğru zamanda doğru olanı yapabilmek. Bu kurumlara olan güveni korumamız gerekiyor.

iş dönüp dolaşıp güvene dayanıyor. Güven olmazsa büyüme de istihdam da olmaz.

Sürdürülebilir büyüme önemli

Orta Vadeli Plandaki hedeflere uygun ilerliyoruz. Büyüme önemli ama daha önemlisi bunun sürdürülebilir olması. Birtakım tedbirlerle geçmişte hızlı büyümüş olabilirsiniz ama arkasından krizler geldi. Bedelini hep beraber ödedik. sonra da döndük, nerede yanlış yaptık, dedik. 2014'te yüzde 5.8 istihdam artışı sağladık. 2014 büyümesinin ise yüzde 3 civarında olacağını bekliyoruz."