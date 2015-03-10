Ekonomi zirvesi öncesi dolar 2.62'yi aştı

Dün akşam 2.6050 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah dolarda devam eden değer kazancıyla güne hafif yükselişle 2.6143/2.6160 seviyesinde başladı. Dolar saat 10:45 itibarıyla 2.6234'ü gördü. İç piyasada Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilgili bakanlar ve TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın katılımıyla gerçekleşecek toplantı takip edilecek.

Dün akşam 2.6050 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah dolarda devam eden değer kazancıyla güne hafif yükselişle 2.6143/2.6160 seviyesinde başladı. Dolar saat 10:45 itibarıyla 2.6234'ü gördü. 1. Dolar küresel piyasalarda yatırımcıların gelişmiş ülkelerde para politikalarının ayrışmasına yönelik pozisyon almaya devam etmesine paralel olarak yen karşısında sekiz yılın, euro karşısında ise yaklaşık 12 yılın zirvesini gördü. Dolar Fed'in faiz artırımlarına yıl ortasında başlayacağı beklentilerini güçlendiren geçen haftaki ABD istihdam verisinden destek buluyor. Ay başından bu yana yüzde 3 kadar yükselen dolar endeksi .98.196 ile 11.5 yılın yeni zirvesini gördü.

Ekonomi değerlendirme toplantısına Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ve Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Gümrük Bakanı Nurettin Canikli, Sanayi Bakanı Fikret Işık ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve ilgili ekonomi bürokratları katılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda hem Merkez Bankası'nın faiz politikalarına hem de Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve ekonomi yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmuş ve bu açıklamaları piyasalarda sert yükselişe neden olmuştu.

Bu kapsamda bugün Erdoğan'ın saat Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda muhtarlarla saat 1230'da bir araya geleceği toplantı da takip edilecek.

Merkez dün üçüncü adımı attı

Merkez Bankası TL'deki değer kaybının hızlanmasının ardından döviz satım ihalelerinde satış tutarını artırarak başladığı ve likidite sıkılaştırması ile devam ettiği adımlarına dün de bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarında indirimi ekledi.

TCMB'nin adımı ardından TL dün dolar karşısında değer kazanan neredeyse tek gelişmekte olan ülke para birimi olurken bankacılar petrol fiyatlarındaki düşüşün ve önümüzdeki dönemde TCMB'den yeni adımlar görülebilir beklentisinin de etkili olduğunu belirttiler.

Ancak bankacılar, TL'de negatif ayrışmayı tetikleyen siyasi gelişmelerin yakından izlendiğini, TCMB'ye ve hatta ekonomi yönetimine yönelik bu endişelerin devam etmesine neden olacak gelişmeler yaşanması halinde TCMB'nin bu adımlarının etkisinin de ortadan hızlı bir şekilde kalkacağını söylediler.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvilinde, dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.72 olurken, son işlem yüzde 8.78 seviyesinden gerçekleşti. 24 Temmuz 2024 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.31 valörde son işlem ise yüzde 8.28 oldu.