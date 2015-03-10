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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi gereksiz

'TL'nin dolar karşısında değer kaybı demek yanlış olur, doların tüm para birimleri karşısındaki değerlenmesi söz konusu'

10 Mart 2015 12:55

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın dolara müdahalesinin gereksiz olduğunu söyledi.

Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile ilgili konuştu.

Ekonomi Bakanı, “TL'nin dolar karşısında değer kaybı demek yanlış olur, doların tüm para birimleri karşısındaki değerlenmesi söz konusu, bu durumda TCMB'nin müdahalesini gereksiz görüyorum” dedi.

 

‘Şubat’taki doğru karardı’

 

Zeybekci, “Merkez Bankası’nın Şubat ayındaki faiz indirimi doğru karardı, TCMB’nin daha önce faiz indirmesi gerekirdi ama bu şu anda yapması gerekiyor anlamına gelmez” diye devam etti.

 

‘Yapması gerekeni söylemek istemiyorum’

 

Ekonomi Bakanı, “Önümüzdeki dönemde TCMB'nin faizle ilgili yapması gerekeni söylemek istemiyorum” dedi.

 

‘Alınacak mesafe var’

 

Zeybekci, “Faizlerle ilgili alınacak çok mesafe olduğunu düşünüyorum ve ekonomi bakanı olarak bunu söylemek hakkım” diye devam etti. Ekonomi Bakanı, “Türkiye’nin en az yüzde 5 büyümesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

 

‘Somut adım gerekiyor’

 

Bakan Zeybekci, bugünkü ekonomi toplantısından somut bir adım beklemediğini söyledi ve “Kurla ilgili somut bir adım atılması gerektiğini düşünmüyorum” diye devam etti.

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