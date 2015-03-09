Merkez Bankası’ndan dolara ilk hamle

Dolardaki rekorlara karşı Merkez Bankası ilk hamlesini yaptı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada “Küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların Merkez Bankası’ndan alabilecekleri bir hafta vadeli dövizdepolarının faiz oranları 10 Mart 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 7.5’ten yüzde 4.5’e, Euro için yüzde 6.5’ten yüzde 2.5’e indirilmesine karar verilmiştir” denildi.

Bu açıklamanın ardından 2.62 lira seviyelerindeki dolar 2.60 liraya kadar indi. Bu hamlesiyle Merkez Bankası döviz tutmanın cazibesini azaltacak bir adım atmış oldu.