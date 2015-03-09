T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan dolara ilk hamle

2.62 lira seviyelerindeki dolar 2.60 liraya kadar indi

09 Mart 2015 12:43

Dolardaki rekorlara karşı Merkez Bankası ilk hamlesini yaptı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada “Küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların Merkez Bankası’ndan alabilecekleri bir hafta vadeli dövizdepolarının faiz oranları 10 Mart 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 7.5’ten yüzde 4.5’e, Euro için yüzde 6.5’ten yüzde 2.5’e indirilmesine karar verilmiştir” denildi.

Bu açıklamanın ardından 2.62 lira seviyelerindeki dolar 2.60 liraya kadar indi. Bu hamlesiyle Merkez Bankası döviz tutmanın cazibesini azaltacak bir adım atmış oldu.

 

ETİKETLER

dolarmerkez bankasırekoryükselişgerilediilk müdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24