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Ekonomi

Ekonomi zirvesi Başbakanlık'ta toplanıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Ali Babacan ve MB Başkanı Erdem Başçı ile bir araya gelecek

10 Mart 2015 10:50

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere ilgili bakanların yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın katılımıyla saat 1400'te bir toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıya Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ve Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Gümrük Bakanı Nurettin Canikli, Sanayi Bakanı Fikret Işık ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve ilgili ekonomi bürokratları katılacak.

Bir Başbakanlık kaynağı, "Başçı'nın Cumartesi Başbakan Davutoğlu'na verdiği brifingde Başbakan daha geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapılması ancak bunun için Başçı'nın Basel'deki toplantıdan dönmesinin beklenmesi kararını vermişti. Bu toplantı Cumartesi gecesi yapılan toplantıların bir devamı niteliğinde gerçekleşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda hem Merkez Bankası'nın faiz politikalarına hem de Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve ekonomi yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmuş ve bu açıklamaları piyasalarda sert yükselişe neden olmuştu.

Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada da önümüzdeki günlerde ekonomi yönetimi ile hem dolardaki yükselişi, hem de faiz politikalarını değerlendireceklerini açıklamıştı.

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